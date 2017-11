publié le 10/11/2017 à 09:19

C’était une des craintes des fans historiques de la saga : que "la Guerre des Etoiles" ne devienne "la Guerre des Dollars". Les studios Disney ont annoncé cette nuit la production d'une quatrième trilogie de la saga Star Wars et la création d'une série télé disponible fin 2019 sur la plateforme de téléchargement que va lancer la compagnie. De quoi faire immédiatement remonter le cours de l'entreprise en bourse, après des résultats en baisse.



En rachetant à George Lucas les droits de Star Wars en 2012 pour 4 milliards de dollars, Disney avait déjà planté le décor : une troisième trilogie et une série d’histoires parallèles allaient être lancées. Les 2 premiers films sortis, Le réveil de la force en 2015 et Rogue one en 2016, ont rapporté plus de 3 milliards de dollars au box-office - sans compter les ventes de jouets.

Pour l’instant, les nouveaux films Star Wars version Disney ont tenus toutes leurs promesses d’un point de vue narratif et visuel. Les derniers Jedi qui sort dans un mois semble suivre le même chemin. Son réalisateur, Rian Johnson sera également aux commandes des futurs projets.



Lucas lui-même avait écrit des romans complémentaires des films, dans lesquels il développait d’autres histoires ainsi que d’autres personnages. C’est dans ce vivier que seront puisées les scénarios des prochaines productions, pour poursuivre l’aventure commencée il y a 40 ans dans une galaxie lointaine, très lointaine...