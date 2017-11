publié le 09/11/2017 à 23:32

Une nouvelle qui devrait ravir les plus grands fans. Le groupe Disney a annoncé ce jeudi 9 novembre la préparation d'une "toute nouvelle trilogie" de son épopée intergalactique, la mythique saga Star Wars, qui est l'un des plus grands succès du cinéma.



"Nous avons déjà d'autres super films Star Wars déjà prévus pour les années qui viennent en plus de la sortie en 2019 de l'épisode IX. Nous sommes très heureux d'annoncer que nous venons de signer un accord avec Rian Johnson, le réalisateur du Last Jedi, pour développer une toute nouvelle trilogie Star Wars", a déclaré le patron du groupe, Bob Iger, lors d'une conférence téléphonique.

Lucasfilm, propriété de Disney, avait annoncé en septembre confier l'épisode IX à J.J. Abrams, l'un des réalisateurs les plus en vue d'Hollywood, après le départ fracassant de Colin Trevorrow pour incompatibilité artistique.





Walt Disney a aussi annoncé ce jeudi 9 novembre avoir enregistré pour le 4e trimestre de son exercice décalé 2017 des résultats en baisse et sous les attentes des analystes, en raison notamment d'une forte baisse des revenus de ses studios de cinéma.