La guerre est-elle déclarée entre Netflix et Disney ? La firme de Mickey semble en tout cas prête à passer à l'offensive. Elle a en effet annoncé rompre son partenariat avec le géant du streaming. Résultat : ses productions seront retirées du catalogue de Netflix, afin d'ouvrir son propre service de streaming. Un coup dur pour Netflix, toujours leader dans son domaine, qui diffuse de nombreuses œuvres du studio américain.



Les contenus de sa filiale Marvel vont cependant rester sur la plateforme. Il ne sera donc plus possible pour les abonnés du leader des plateformes de streaming de visionner les films et séries produits par le géant du dessin animé et du cinéma. La rupture de l'accord prendra ainsi effet en 2019.

Au même moment, Disney proposera son propre service de streaming pour ses programmes de divertissement : il faudra donc souscrire à ce nouveau service pour pouvoir regarder chez soi les films et productions télévisées du célèbre studio californien, accentuant l'offre de plateformes et donc, inévitablement, la concurrence. Entre-temps, la firme américaine proposera également en streaming les programmes de sa chaîne sportive, ESPN, dès 2018.

Des audiences rongées par les plateformes de streaming

En cause : des résultats mitigés et la chute des profits engrangés par ses chaînes câblées. Alors que les services en ligne de vidéo prospèrent et fleurissent, les chaînes câblées perdent de plus en plus de téléspectateurs et de clients. La chute des profits de Disney est notamment due à l'émergence des services de vidéo tels Netflix ou Amazon qui rongent l'audience de ses chaînes.

Une nouvelle façon de consommer l'audiovisuel

Cette décision s'accorde ainsi aux nouvelles pratiques des consommateurs : ces derniers quittent les abonnements aux chaînes câblées pour privilégier les plateformes en ligne moins coûteuses, qui permettent de consommer tout le contenu désiré à n'importe quel moment de la journée sur n'importe quel support.



En choisissant de se lancer dans cette nouvelle stratégie plutôt que de doper ses chaînes câblées et satellites, Disney montre que ce moyen de diffuser les programmes est désormais considéré comme l'avenir par les grandes sociétés de médias américaines. Une étape supplémentaire franchie dans la destruction du modèle traditionnel de la télévision.