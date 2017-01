Le prochain film dérivé de la saga "Star Wars", centré sur le contrebandier le plus célèbre de la galaxie, se révèle (très) petit à petit. Résumé de ce que l'on sait sur ce futur blockbuster.

05/01/2017

L'univers de Star Wars n'a jamais été aussi prolifique. 40 ans après la sortie du premier épisode de la saga, Un Nouvel Espoir, le monde inventé par George Lucas trouve une nouvelle jeunesse grâce à de nombreux films qui ne manquent jamais de ravir les fans. Alors que Star Wars : Rogue One, premier film dérivé de la saga, a cartonné en décembre 2016 et que l'épisode VIII de la troisième trilogie est attendu pour le 15 décembre 2016, un autre événement est attendu avec impatience par les aficionados de la saga : le spin-off centré sur Han Solo, l'un des héros originels.



Le personnage immortalisé par Harrison Ford aura bientôt son propre long-métrage. Le film sera réalisé par Christopher Miller et Phil Lord (le duo derrière 21 Jump Street et La Grande aventure Lego) et le scénario co-signé par Lawrence Kasdan, déjà scénariste sur les épisodes 5, 6, 7 et 8 de la saga. Ce nouveau spin-off rechigne pour l'instant à trop se dévoiler. On ignore jusqu'à sa date de sortie : initialement prévu pour le 25 mai 2018, le succès hivernal de Star Wars : Rogue One pourrait inspirer un report de sa sortie au mois de décembre de la même année. Retour sur ce que l'on sait de ce film-événement, encore très mystérieux.

Un casting qui se révèle au compte-goutte

Depuis peu, on sait qui aura l'honneur de succéder à Harrison Ford dans la peau d'un des personnages les plus marquants du cinéma. C'est Alden Ehrenreich, déjà aperçu dans des séries comme Les Experts ou Supernatural, qui a été choisi. L'acteur de 27 ans a tiré son épingle du jeu parmi une flopée de jeunes acteurs hollywoodiens en compétition pour le rôle : Taron Egerton, Jack Reynor et Emory Cohen figuraient parmi les finalistes.



Quelques seconds rôles ont déjà été distribués. Ainsi, on sait que Donald Glover (Community) jouera Lando Calrissian, personnage emblématique incarné par Billy Dee Wiliams dans L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. Emilia Clarke, l'une des stars de Game of Thrones, rejoindra elle aussi le casting, bien que l'on ignore son rôle pour l'instant. Le prochain nom à s'ajouter au générique sera probablement celui de Woody Harrelson (Hunger Games, True Detective). L'acteur de 55 ans serait en négociation pour incarner le mentor de Han Solo.

Une mystérieuse intrigue

Peu de détails ont filtré sur la teneur de ce nouveau film dérivé. Cependant, quelques indices distillés par des sources internes à la production permettent de savoir, dans les (très) grandes lignes, ce que nous réserve ce prochain voyage dans la galaxie très, très lointaine.



Comme le rapporte StarWars.com, l'histoire raconte comment le jeune Han Solo est devenu le contrebandier, le voleur et la crapule que Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi rencontrent dans la Cantina de Mos Eisley sur Tatooine. Dans une interview pour Entertainment Weekly, Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, a cependant affirmé que l'objectif du film n'était pas de lever tous les mystères qui entourent le personnage : "La chose que Star Wars a toujours bien fait c'est qu'elle ne passe pas de temps à expliquer les histoires qui sont venues avant l'intrigue. Nous ne voulons pas faire ça non plus. Nous ne voulons pas passer du temps à revenir en arrière et répondre à des questions auxquelles le public ne veut pas de réponse."

Sans trop en révéler, le film compte s'attarder sur des éléments du passé du saltimbanque intergalactique : "Je pense que la clé, c'est d'identifier un ou plusieurs événements de la vie de Han Solo qui donneront des idées de qui il est et de comment il est devenu le personnage que nous aimons."



Lawrence Kasdan, l'un des deux scénaristes, a quant à lui affirmé dans un podcast rapporté par Den of Geek que l'intrigue ne nous emmènera pas aux origines de Han Solo, mais plutôt "dix ans avant" son apparition dans la première trilogie : "Ce ne sera pas tant sur son histoire que sur ce qui a fait de lui la personne qu'il est."

Une histoire d'amour avant Leia ?

Avant de rencontrer les héros de Star Wars, Han Solo a fait du chemin. Et la princesse Leia n'a pas pu être la première femme de sa vie. Alors qu'il a été rapporté que Tessa Thompson, Naomi Scott et Zoe Kravitz sont en compétition pour un rôle majeur du film, les fins connaisseurs ont supposé qu'il pourrait s'agir de Sana Starros.

Crédit : Marvel /Star Wars Leia Organa, Sana Starros et Han Solo

Ce personnage apparaît dans les comics Marvel : Star Wars, se déroulant après les événements de l'épisode 4. Sana Starros réapparaît dans la vie de Han Solo, et révèle qu'ils se sont mariés par le passé afin qu'elle puisse lui offrir une couverture pour une mission. Mais leur histoire s'est mal terminée, puisqu'il l'a quittée sans laisser de trace. Verra-t-on les débuts de leur idylle dans ce nouveau spin-off ? Réponse au plus tôt en mai 2018, au plus tard en décembre de la même année.