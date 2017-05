publié le 03/05/2017 à 16:29

La galaxie Star Wars n'a pas fini de s'étendre. Après un premier spin-off, Rogue One, et un second film dérivé centré sur la jeunesse de Han Solo (2018), un nouveau projet est peut-être en train de voir le jour. C'est en tout cas ce qu'espère John Knoll, le créateur de Rogue One. Celui qui est également superviseur des effets visuels du space opera l'a dévoilé lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre de la National Association of Broadcasters (NAB), comme le rapporte The Hollywood Reporter.





"J’ai une autre idée avec laquelle je m’amuse. Elle est finalisée à 75%. Je dois encore la présenter à Kathleen Kennedy [la présidente de LucasFilm]. C’est une autre histoire de Star Wars", a commencé le créateur de Rogue One. Les fans sont donc tout ouïes. Il faut dire que c'est à lui qu'on doit Rogue One, dédié au commando de Rebelles mené par Jyn Erso, qui a pu voler les plans de l'Étoile Noire, remis ensuite à la princesse Leia au début d'Un nouvel espoir (épisode 4). Même si le film ne présente pas de Jedi dans l'histoire, une grande première dans la saga, Rogue One a été un énorme succès au box-office mondial.

John Knoll le producteur exécutif de "Rogue One" qui a eu l'idée du film Crédit : capture d'écran

Si John Knoll n'a pas donné plus de détails sur ce prochain projet, il reste quand même persuadé que Disney ne lui dira pas non : "Il n’y a aucune raison pour que Disney ne veuille plus produire de Star Wars, si la qualité et la curiosité sont au rendez-vous. Le potentiel est illimité. Il y a tellement de personnages, de planètes, c’est un bac à sable massif". Une aubaine pour les fans, qui sont toujours avides d'en savoir et d'en voir plus sur l'univers de George Lucas. Mais, en attendant, il faudra patienter jusqu'au 13 décembre pour Star Wars 8, attendu de pied ferme aux quatre coins de la galaxie.