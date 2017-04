publié le 19/04/2017 à 16:23

Comment est né Rogue One, le premier spin-off de la saga Star Wars ? C'est ce que les fans découvriront en visionnant les nombreux bonus du DVD et du Blu-Ray du film, en vente à partir du 21 avril. Le documentaire, intitulé L'Idée de départ, nous présente notamment la genèse de cet ambitieux projet qui offre un nouvel éclairage à la saga Star Wars. Véritable film de guerre, Rogue One raconte en effet l'histoire du commando Rebelle qui a réussi à voler les plans de l'Étoile Noire. Des documents décisifs pour l'attaque et la destruction de l'arme infernale de l'Empire dans Un nouvel espoir.



Dans L'Idée de départ, l'un des premiers bonus du DVD et du Blu-Ray, John Knoll, le superviseur des effets spéciaux des épisodes 1,2 et 3 (la prélogie) et producteur exécutif de Rogue One, explique toute l'histoire derrière le blockbuster. Sans lui, le long-métrage n'aurait jamais vu le jour.

Après avoir "vendu son idée de film sur le vol des plans de l'Étoile Noire en 30 secondes à ses amis", puis à Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm, John Knoll a travaillé avec son équipe sur les personnages et la conception des vaisseaux. Des croquis qui, pour la plupart, ont servi de base à ceux utilisés pour le long-métrage. Une incroyable genèse à découvrir en exclusivité sur RTL.fr pour les fans de la galaxie très très lointaine.