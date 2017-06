publié le 15/06/2017 à 12:31

Star Wars n'aura bientôt plus aucun secret pour ses fans. Alors que beaucoup attendent avec impatience la sortie du prochain film Les Derniers Jedi, en salles le 13 décembre, un comics Dark Vador issu de l'univers étendu explique enfin comment les Sith fabriquent leurs sabres laser et pourquoi ils obtiennent cette fameuse couleur rouge. Sans surprise, la haine et la douleur y sont pour quelque chose.



On connaissait déjà l'origine des armes bleues et vertes des Jedi : ils sont faits d'un cylindre de chrome et contiennent une cellule d'énergie. On trouve également un disque, qui projette la lame, ainsi qu'un cristal Kyber sur le manche qui concentre l'énergie. Sans cette pierre précieuse rarissime et vivante, on ne peut pas créer la fameuse arme, permettant à la Lumière de lutter contre le côté obscur de la Force.

Un sabre qui "saigne"

Dans le dernier comics dérivé de l'univers Star Wars, c'est Palpatine qui révèle à Dark Vador comment sont créées les dangereuses armes rouges de ceux qui ont cédé au côté obscur de la Force. "Un sabre laser rouge n'est pas différent des autres, il a simplement été fait pour saigner", dévoile mystérieusement le seigneur noir.

Les ennemis de l'Ordre Jedi récupèrent les sabres bleus et verts de leurs adversaires, quel qu’en soit le propriétaire. Ils sont ensuite torturés : les Sith corrompent le cristal Kyber en lui insufflant leur souffrance, afin de le faire plier devant la Force. Quand la douleur devient insupportable, la pierre précieuse prend une couleur cramoisie reflétant la rage de son détenteur. L'un des nombreux mystères de la galaxie très très lointaines a enfin trouvé une réponse, pour le plus grand bonheur des grands fans de la saga.

Les sabres des Sith saignent face à la Force Crédit : Marvel