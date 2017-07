Le chef Akrame, invité de la première heure

publié le 17/07/2017 à 01:01

Le chef Akrame Benallal a décidé de s'installer à Paris afin de pouvoir s'exprimer librement dans sa cuisine. Il fait partie de cette génération de jeunes chefs qui ont su imposer la créativité et la finesse de leur cuisine résolument moderne tout en gardant le savoir-faire de leurs aînés sans pour autant oublier leurs racines et leur ouverture au monde. Des goûts de son enfance, le chef Akrame conserve le souvenir des tomates de sa mère préparées avec amour. Poissons, pains, salades, il innove à tous les étages, comme en témoigne le choc gustatif que provoque son dernier bébé, Shirvan à Paris dans le XVIème, dédié à la route des épices.

Né en france, il a passé ses treize premières années en Algérie, puis a débuté comme apprenti à 14 ans avant de poursuivre aux côtes de chef prestigieux comme Pierre Gagnaire ou encore Ferran Adria. En 2011, il ouvre un restaurant à son nom à Paris, il obtient sa première étoile au Michelin, et une deuxième en 2014. Depuis, il a developpé les ateliers Vivanda, des bistrots à viande, dans la capitale et dans le monde entier.







La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning.

Cette nuit le chef Akrame Benallal évoque son parcours de cuisinier, son enfance, sa rencontre avec Pierre Gagnaire, ses futurs projets, des confidences au rendez-vous de cette "première heure" de la semaine.

La playlist du chef Akrame Benallal

1- Khalid - Saved

2- U2 - Where the streets have no name

3- Amadou & Mariam - Welcome to Mali

4- Katie Melua - Wonderful life