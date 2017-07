Serge Gainsbourg et Jane Birkin, l'amour en fuite

publié le 15/07/2017 à 07:38

Août 1968. Dans un appartement parisien, le metteur en scène Pierre Grimblat a réuni les deux acteurs pour Slogan, son dernier film. D'un côté : Serge Gainsbourg, 40 ans, débutant au cinéma, mais chanteur confirmé ; de l'autre : Jane Birkin, 22 ans, une Anglaise aussi fragile qu'une allumette, qui fait du théâtre. Premier face-à-face et courant négatif. Les premiers jours de tournage sont catastrophiques. Gainsbourg est odieux. Birkin passe son temps à pleurer. Pour sauver son film, le réalisateur va les rapprocher. Une soirée chez Maxim's, puis une nuit de fête et d'ivresse dans Paris. Jane a été touchée par ce mauvais danseur qui lui écrase les pieds.

Elle le trouve curieux, imprévisible, déroutant, mais décide de le suivre. Ils s'installent dans l'hôtel particulier de la rue de Verneuil. Là même où Gainsbourg avait tout préparé pour accueillir l'amour de sa vie, Brigitte Bardot. Trois mois de passion fulgurante avec la star. La blessure BB n'est pas encore refermée, mais Jane va l'apaiser. Serge la suit partout sur les tournages - l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Italie - et écrit pour elle ses premier tubes dans des chambres d'hôtel.

> Serge Gainsbourg : "Ballade de Melody Nelson"

Le dandy Gainsbourg est mordu et jaloux. Il a peur qu'elle parte avec un homme plus jeune, plus beau et plus drôle que lui. Sur le tournage de La piscine, il débarque à Saint-Tropez pour surveiller les deux playboys qui tournent avec Jane, Alain Delon et Maurice Ronet.

C'est à Jane et à aucune autre qu'il offre le poème brûlant qu'il avait écrit pour Bardot et qui était restée dans un tiroir : Je t'aime moi non plus. La voix de Jane remplace celle de Brigitte et crée le scandale. Mais avec elle, Serge et Jane écrivent cette sexy story qui embrasse la fin des années pop.

La nuit, pourtant, va bientôt se refermer sur Gainsbourg, le travestir en Gainsbarre, et faire fuir ce fragile bonheur qu'il avait apprivoisé.

> Serge Gainsbourg et Jane Birkin : "Je t'aime... moi non plus"

Pierre Mikaïloff, écrivain, journaliste, ex-guitariste du groupe Les Désaxés, a publié Citizen Jane, un portrait de Jane Birkin, et Gainsbourg confidentiel - Les 1001 vies de l'homme à la tête de choux, à l'occasion des vingt-ans ans de la mort du chanteur. Il a rencontré Gainsbourg en 1980 lorsqu'il était musicien.