Malika, cantatrice dans les quartiers sensibles de région parisienne

publié le 17/07/2017 à 07:15

"Ma France à moi c'est être tous en lien les uns et les autres, et pas faire de différence entre les uns et les autres", affirme Malika Bellaribi-Le Moal. Pour cela, elle a choisi le chant. Entre deux concerts lyriques, cette femme au large sourire pose sa voix de mezzo soprano dans un local aux petites fenêtres, tout au fond d'une cité de Créteil en région parisienne. Autour d'elle, une dizaine de femmes de ce quartier défavorisé.



"Ils viennent parce qu'il y a de la bienveillance, on accepte tout le monde", confie Malika Bellaribi-Le Moal. "Il y a des gens qui savent lire et écrire, d'autres pas. Il y a des gens qui sont très pauvres, d'autres modestes, mais il y a toute sorte de gens. Tout le monde est accepté dans son identité, dans son corps, dans ce qu'il est", poursuit-elle. "Comme une voix est unique, aucune voix ne se ressemble, et c'est ce qui fait notre créativité".

Une créativité, et surtout beaucoup de travail. Car ici, il ne s'agit pas que de chanter, mais de casser des codes, des carcans, de libérer ces femmes de leur quotidien. Cette année, cela passe par le Barbier de Séville.