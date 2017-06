Crédit : © CBS Broadcasting Inc. / Richard Cartwright/CBS

publié le 22/06/2017 à 12:02

Les fans de Grey's Anatomy auront une mauvaise surprise mercredi 21 juin : ils ne retrouveront pas les derniers épisodes de leur série préférée sur TF1, mais un nouveau feuilleton. La première chaîne diffusera en effet sur le créneau horaire du feuilleton médical Ransom, une coproduction internationale créée avec le network américain CBS et Global, une chaîne canadienne. Les fans du Grey-Sloan Hospital vont devoir attendre pour découvrir comment se terminent les aventures de Meredith Grey et ses collègues dans la treizième saison. Peut-être que ce nouveau show, diffusé depuis janvier aux États-Unis, les aidera à patienter.



À partir de ce mercredi, la chaîne française diffusera deux épisodes par semaine de cette nouvelle série, soit 13 épisodes de 52 minutes chacun. L'occasion de créer l'événement avec une série internationale aux accents américains et de proposer un nouveau feuilleton pour l'été.

Des négociateurs en situation de crise

Ransom est inspiré de la vie de Laurent Combalbert, négociateur de situations de crise. On y suit les aventures d'Eric Beaumont, créateur d'une société privée chargée d'aider la police lorsqu'il s'agit de sauver des vies et de dialoguer avec des criminels qui demandent des rançons. Le personnage principal, génie dans son travail mais à la vie personnelle complexe, utilise d'ailleurs sa perspicacité et la psychologie pour résoudre des cas ardus.

Il a néanmoins un principe de taille : il refuse de recourir à la violence, même face à des criminels dangereux. Lors du premier épisode de cette saison, l'équipe d'Eric Beaumont devra notamment intervenir pour résoudre deux affaires délicates : une prise d'otages et un kidnapping d'enfants.

Emma de Caunes et Luke Roberts au casting

Ce nouveau feuilleton est porté par Luke Roberts, que les fans de séries doivent bien connaître : il est connu pour avoir interprété le gouverneur Woodes Rogers dans la série de piraterie Black Sails mais surtout pour son rôle de Joseph Byrne dans Holby City. Il est également passé par le cinéma, ayant tenu un petit rôle dans 300 : la naissance d'un Empire et dans Pirates des Caraïbes : la Fontaine de Jouvence.



Au casting également, on retrouvera Sarah Greene (aperçue dans le film À vif!), Brandon Jay McLaren ou encore Nazneen Contractor (Star Trek Into Darkness). La française Emma de Caunes figure également au casting de la série, incarnant l'ex-femme du personnage de Luke Roberts, femme d'affaires travaillant pour une compagnie d'assurances dont les clients sont souvent confrontés à des demandes de rançons.

Danger, mensonge et manipulation

Pour s'immerger dans la série, l'actrice a rencontré le vrai négociateur dont s'inspire la série, Laurent Combalbert, afin de comprendre davantage son personnage, comme elle le confie à Allociné: "Il part sur des missions du jour au lendemain sans pouvoir dire quoi que ce soit à la femme qu'il aime. Et il se met à chaque fois en danger."

Si le danger est omniprésent dans la série, la manipulation psychologique est particulièrement mise en avant : "ce qui est intéressant aussi c'est que son métier c'est d'être sans cesse dans la psychologie, et ça va au-delà de son bureau. Dans sa vie amoureuse aussi, il analyse tout, il cherche à déceler les mensonges. Il se retrouve à manipuler les gens un peu malgré lui car c'est ainsi qu'il fonctionne." Ransom est donc un thriller psychologique où dangers, mensonges et manipulations sont quotidiens pour cette équipe de négociateurs. À découvrir mercredi 21 juin sur TF1.