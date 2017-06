publié le 21/06/2017 à 11:26

Le départ d'un personnage de Grey's Anatomy n'est jamais définitif. La série médicale le prouve une nouvelle fois en faisant revenir un des docteurs les plus appréciés du show, Teddy Altman. Cette chirurgienne-thoracique était apparue pour la première fois dans Grey's Anatomy pendant la saison 6 et avait quitté la série deux saisons plus tard.



Partie diriger le service d'un hôpital militaire et très proche d'Owen, c'est elle qui a aidé à identifier Megan, la sœur de ce dernier, retrouvée vivante après une disparition de dix ans. Ce retour s'inscrit donc dans la continuité de l'intrigue de la saison 13 et devrait ravir les fans, qui appréciaient son personnage.

Mais que les fidèles de la série ne se réjouissent pas trop, le retour du docteur Altman n'est pas définitif : selon le site américain Deadline, l'actrice Kim Raver serait présente pour seulement quelques épisodes de la saison 14. La diffusion débutera à l'automne aux Etats-Unis, toujours sur la chaîne ABC.