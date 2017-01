La 89e cérémonie des Oscars se déroule le 26 février. Elle sera présidée par Jimmy Kimmel.

Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP César 2017 : Jimmy Kimmel présentera la 89e cérémonie

par La rédaction numérique de RTL publié le 24/01/2017 à 16:05

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Hollywood est en ébullition. L'Académie des Oscars a dévoilé la liste des nominations pour la 89e cérémonie, qui se déroulera le 26 février au Dolby Theatre de Los Angeles. Une cérémonie des plus suivies à la télévision américaine, et celui qui a eu la chance d'être choisi pour la présenter n'est autre que l'animateur de télévision Jimmy Kimmel. Le présentateur du late-show Jimmy Kimmel Live! sur la chaîne ABC succède ainsi au comédien et humoriste Chris Rock.



Selon Variety, il n'était pas le premier choix des professionnels de l'Academy Awards. La décision pour présenter la 89e édition des Oscars est en effet assez tardive, a remarqué le principal intéressé qui s'en est, d'ailleurs, amusé. Voyant la date du 26 février arriver plus vite que prévu, les producteurs se sont mis d'accord sur ce comédien capable de bien travailler en très peu de temps. "Jimmy a les qualités de tous les grands présentateurs", a déclaré la présidente de l'Académie, Cheryl Boone Isaacs. "Je suis honoré d'avoir été choisi pour présenter les 89es et derniers Oscars", a commenté le New-Yorkais de 49 ans avec son humour caustique habituel.

Vers un triomphe de "La La Land" ?

La comédie musicale La La Land de Damien Chazelle, chantée et dansée par Emma Stone et Ryan Gosling, mène largement la course aux Oscars avec 14 nominations. Le long-métrage est en lice pour le titre de Meilleur film, Emma Stone pour celui de Meilleure actrice et Ryan Gosling dans la catégorie du Meilleur acteur. En décrochant autant de nominations, La La Land égale le record de Titanic et All About Eve.



Le film, qui sortira en salles ce mercredi 25 janvier est d'ores et déjà l'un des événements du cinéma de cette dernière décennie. La La Land affrontera dans la catégorie du Meilleur Film : Arrival, Lion, Moonlight, Fences, Manchester by the See, Hell or High Water, Hidden Figures, et Hacksaw Ridge.

Isabelle Huppert parmi les nommées

Isabelle Huppert continue son ascension vers les remises de prix les plus prestigieuses. Celle qui a déjà été récompensée par le Golden Globe de la Meilleure actrice dans un rôle dramatique pour son rôle dans Elle, du néerlandais Paul Verhoeven, est désormais en compétition pour les Oscars. Alors que les nominations viennent d'être révélées par l'Académie, la catégorie Meilleure actrice verra la comédienne française en compétition avec Natalie Portman pour Jackie, Emma Stone avec La La Land, Meryl Streep, qui a fait sensation aux Golden Globes, pour Florence Foster Jenkins et Ruth Negga dans Loving.