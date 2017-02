Le 1er février, "Raid Dingue", nouvelle comédie de Dany Boon, "Moonlight", drame américain, ou encore, "Jackie", biopic sur Jackie Kennedy, sortent au cinéma.

01/02/2017

Commençons par le box-office de la semaine et le triomphe justement des comédies musicales, selon les chiffres amis du site CBO.FR. D'abord, le film animation Tous en scène avec près de 900.000 entrées, un score canon mais la vraie performance est pour La La Land : 730.000 spectateurs depuis mercredi dernier avec 40% copies de moins. Un plébiscite public et critique qui fait plaisir ! Notons aussi le joli succès de L'ascension avec près 350.000 entrées et belle carrière qui continue pour le film RTL Il a déjà tes yeux, qui frôle les 750.000 places en 15 jours.



Ce box-office devrait être bousculé cette semaine par la sortie de Raid dingue, le nouveau de et avec Dany Boon, aussi soutenu par RTL, et qui débarque dans 700 salles le 1er février. On a déjà beaucoup parlé de cette comédie d'action, qui raconte le difficile apprentissage au sein du Raid d'une jeune femme qui n'a pas tout à fait les qualités requises pour intégrer l'unité d'élite de la police française. Il y a des gags, mais aussi, des scènes spectaculaires qui prouvent que Dany Boon prend de plus en plus à cœur son rôle de cinéaste.

"Raid dingue", comédie d'action de Dany Boon

Côté casting, un sans faute : Dany Boon, donc, mais aussi, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azéma et celle qui est la vraie vedette" : Alice Pol. Le principal enjeu du film pour elle : la condition physique pour supporter l'entraînement avec des hommes du Raid. "J'ai pas couru depuis la sixième !, plaisante l'actrice auprès de RTL. Les premiers jours d'entraînement, je me suis demandais comment j'allais faire. Et d'un coup ça s'est ouvert, et j'ai attrapé le truc."



Alice Pol a un vrai côté Pierre Richard, qui correspond d'ailleurs parfaitement à son personnage dans le film. On la voit de plus en plus au cinéma et elle doit en partie ce parcours à Dany Boon, qui l'avait repérée dans Un plan parfait en 2012, et l'a faite tourner dans Hypocondriaque. "On m'a demandé si je n'avais pas peur d'être cloisonnée dans la comédie.

"Sahara", film d'animation

En salles également ce mercredi, Sahara, film d'animation français, dont le graphisme peut rivaliser avec les belles productions américaines du genre. C'est l'histoire d'Ajar le serpent et Pitt le scorpion, fatigués être méprisés par les habitants de leur oasis, et qui vont décider d'aller voir, dans celle voisine, si les baobabs sont plus verts. L'occasion de vivre des aventures périlleuses et drôles, notamment quand il s'agit de retrouver Eva, la belle serpente dont Ajar est tombé amoureux.

> SAHARA Bande Annonce (Omar Sy, Louane) 2017

Omar Sy, Vincent Lacoste, Franck Gastambide mais aussi Louane Emera, Jean Dujardin ou Clovis Cornillac figurent au casting voix impressionnant de Sahara.

"Et les mistrals gagnants", documentaire poignant sur la maladie

> ET LES MISTRALS GAGNANTS Bande Annonce (Documentaire - 2017)

Dans un tout autre genre, un documenatire bouleversant et plein d'espoir : Et les mistrals gagnants d'Anne Dauphine Julliand, qui suit 5 enfants atteints de maladies graves dans leur quotidien : visites chez médecin ou à l'hôpital, traitements parfois lourds, vie familiale et scolaire forcément particulière. Par exemple, Tugdual, 8 ans au moment tournage, luttait alors contre une récidive du cancer. Un des enfants nous a malheureusement quittés depuis... Jamais larmoyant, toujours positif : ne ratez pas ce film-là.

"Jackie", "Moonlight" ou "Gimme Danger"

Du côté des films américains, on peut signaler 4 sorties. D'abord, Moonlight, de Barry Jenkins, nommé 8 fois aux Oscars. Il raconte le parcours d'un jeune afro-américain doit accepter et faire accepter aux autres son homosexualité dans un milieu et une communauté pas toujours tolérants. Le film le suit de l'enfance à l'âge adulte. C'est un très bon film qui manque d'un petit quelque chose pour être un grand film : peut-être un peu moins de pudeur..

> Moonlight | Official Trailer HD | A24

Rappelons la sortie de Jackie, dans lequel Natalie Portman, elle aussi nommée Oscars, incarne une Jackie Kennedy glaçante, œuvrant à la gloire posthume de JFK. Et puis Un jour dans la vie de Billy Lynn, nouveau film d'Ang Lee, (L'odyssée de Py), qui s'intéresse cette fois à un groupe de marines, héros militaires de retour du front, jetés en pâture aux médias et à l'industrie divertissement qui veulent à tout prix profiter de leur gloire. Le film montre durement la difficulté à retrouver un quotidien ordinaire quand on vient de vivre des choses extraordinaires.

> Gimme Danger Official Trailer 1 (2016) - Documentary

Terminons en musique avec ce titre légendaire de 1969 pour les amateurs du rock : I Wanna Be Your Dog des Stooges, groupe d'Iggy Pop auquel Jim Jarmush rend hommage dans le documentaire Gimme Danger. On y découvre les coulisses de la formation et le succès du quatuor originaire du Michigan, souvent présenté comme le pionnier du punk rock alternatif. Les excès, outrances mais aussi, la manière très collective dont le groupe a fonctionné sont formidablement montrés avec des documents ahurissants et rares.