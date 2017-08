"Kingsman" est un des comics les plus populaires de Mark Millar et a été adapté au cinéma en 2015 et 2017

publié le 08/08/2017 à 11:52

Netflix fait un pas de plus vers l'univers des comics. Le géant américain du streaming a annoncé lundi 7 août avoir fait sa première acquisition et a choisi une entreprise qui en dit long sur ses projets futurs, MillarWorld. La maison d'édition créée par Mark Millar est à l'origine de nombreuses franchises comme Kick-Ass, Kingsman ou encore Wanted.



Si aucun chiffre d'achat n'a fuité des deux côtés, Netflix se félicite de cet investissement, qui mise sur une légende du comics, qu'on rapproche parfois de Stan Lee. "Ensemble, Netflix et Millar vont faire vivre le portefeuille de personnages et de franchises de MillarWorld au travers de films, de séries et de programmes pour enfants qui seront disponibles en exclusivité pour les membres de la plateforme de streaming dans le monde entier", explique la firme dans un communiqué.

Netflix doit donc racheter une partie du catalogue MillarWorld déjà en possession de différents studios, avant de miser sur la création de nouveaux contenus. En 2012, Mark Millar avait été embauché comme consultant pour les adaptations cinématographiques de l'univers Marvel comme les Fantastic Four et X-Men. La plateforme pourrait adapter certains des comics les plus populaires de Mark Millar comme Chrononauts, Nemesis ou encore Jupiter's Legacy.