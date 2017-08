publié le 08/08/2017 à 10:44

Le film Aladdin de Disney a trouvé son Jafar. C'est Marwan Kenzari, un acteur néerlandais d'origine tunisienne, qui incarnera le grand vizir d'Agrabah au côté de Mena Massoud (Aladdin) et Naomi Scott (Jasmine), entre autres, comme le rapporte The Hollywood Reporter. Avant de porter la longue barbichette de Jafar et de chercher à détrôner le père de Jasmine, on découvrira Marwan Kenzari dans Seven Sisters avec Noomi Rapace le 30 août prochain et dans Le Crime de l'Orient-Express (décembre 2017) au casting tout aussi prestigieux.



L'adaptation en live-action d'Aladdin par Guy Ritchie (Snatch, RocknRolla) commence donc à prendre forme. Will Smith incarnera le Génie de la lampe et Nasim Pedrad (ancienne du late show Saturday Night Live) sera Mara, une servante de Jasmine. Il faudra encore patienter avant d'en savoir plus, le film n'est prévu qu'en 2018.

Disney continue d'adapter ses grands classiques en films, après les succès d'Alice au Pays des Merveilles, Peter et Elliott le Dragon ou encore Maléfique avec Angelina Jolie.