publié le 20/07/2017

Les Kingsmen sont de retour. Deux ans après Kingsman : Services Secrets, Eggsy (Taron Egerton) et Merlin (Mark Strong) devront réaliser une mission périlleuse : sauver leurs vies ainsi que celles d'autres espions menacées par la redoutable Poppy (Julianne Moore). Ils pourront compter sur Harry (Colin Firth), revenu d'entre les morts, et d'une nouvelle équipe d'agents américains : les Statesmen, incarnés par Channing Tatum, Halle Berry, Jeff Bridges et Pedro Pascal.



Un casting de prestige donc pour ce Kingsman : Le Cercle d'or, attendu en France le 11 octobre prochain, qui s'annonce épique. Entre les explosions dans Londres, les courses-poursuites et les gadgets improbables (on peut notamment penser au lasso découpeur de peau), ce second trailer a ce qu'il faut pour faire grandir l'impatience des fans à propos de ce Cercle d'Or, qui sera d'ailleurs l'une des stars du Comic Con, grand-messe de la pop culture qui se tient actuellement, et jusqu'au 23 juillet, à San Diego.