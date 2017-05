Orange is the New Black | Bande-annonce saison 5 | Netflix

publié le 09/05/2017 à 18:06

Piper, Alex et leurs compagnes de cellules sont bientôt de retour. Si la saison 5 d'Orange Is the New Black, série phare de Netflix, a fuité sur Internet, il y a moins d'une semaine, la bande-annonce de celle-ci n'en n'est pas moins intense. Après la saison précédente terminée dans le sang, avec la mort de Poussey à cause d'une bavure d'un des gardes de la prison, les femmes du pénitencier de Litchfiel ont décidé de se révolter et de révéler au monde leurs conditions de vie.



Dans la bande-annonce, on découvre Tasty épaulée par ses amies prêtes à organiser la rébellion et surtout mettre en place des discussions entre les détenues. Toutes les femmes sont unies dans un même but, alors que la guerre des clans sévissait dans les précédentes saisons. L'union fait la Force sera donc le mantra des détenues pour cette saison 5.

Plus encore, certaines prisonnières portent l'uniforme des gardiens de la prison. Ce qui voudrait dire qu'elles ont peut-être décidé de mettre à la porte tous les hommes du pénitencier et de se rebeller contre les violences et abus dont elles sont victimes. Dans tous les cas, la saison 5 d'Orange Is the New Black s'annonce riche en rebondissements et en émotions. Rendez-vous sur Netflix derrière les barreaux le 9 juin prochain.