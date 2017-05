publié le 01/05/2017 à 09:44

Comme chaque mois, le géant américain du streaming a renouvelé son catalogue, qui plaira à tous les publics. Entre un documentaire, ou une nouvelle saison de votre série préférée, sans oublier les films originaux, Netflix s'impose une fois de plus comme la plate-forme aux choix multiples. Les abonnés seront toujours aussi chouchouter jusqu'au prochain mois qui s'annonce encore une fois bien garni.



En mai et comme pour coller à l'actualité politique en France, la saison 5 de House of Cards avec Kevin Spacey en président des États-Unis et son épouse jouée par Robin Wright fera vibrer les fans. L'acteur mondialement connu Brad Pitt rejoint un film original Netflix et part en guerre avec War Machine. Enfin, les amateurs de la série Sense 8 des sœurs Wachowski, qui ont réalisé la saga Matrix, ne seront pas en reste avec la saison 2.

"Les Hommes préfèrent les blondes", le film culte, le 1er mai

Pour le jour férié, pourquoi ne pas (re)visionner un classique avec Marilyn Monroe ? Les Hommes préfèrent les blondes d'Howard Hawks (Scarface en 1932, Le Grand Sommeil) est une adaptation de la comédie musicale éponyme jouée à Broadway en 1949. On suit les carrières de deux jeunes femmes que presque tout oppose, Dorothy Shaw (Jane Russell) tome amoureuses des hommes fauchés, alors que Loreilei (Marilyn Monroe) est fiancée à Gus, un homme richissime.

La saison 2 de "Sense 8" des sœurs Wachowski, le 5 mai

Deux ans après la première saison, les héros de Sense 8 sont de retour. Ces huit personnages, reliés par les pensées et les émotions, vont devoir se battre contre Mr. Whispers qui veut à tout prix les capturer pour en faire des cobayes. Aux quatre coins de la planète, Will, Wolfie, Lito, Capheus mais aussi Riley, Sun, Nomi et Kala continuent leurs vies, sans être séparés. Mais, Will arrivera-t-il à résister aux pouvoirs télépathes de Mr. Whispers ? Wolfie va-t-il définitivement basculer dans la violence ? Sun sortira-t-elle de prison ? Tout sera enfin dévoilé le 5 mai quelques mois après les deux épisodes diffusés pendant les vacances de Noël.

"Anne", l'adaptation du best-seller canadien, le 12 mai

Cette nouvelle série est adaptée du classique de la littérature canadienne Anne... la maison aux pignons verts de Lucy Maud Montgomery, sorti en France sous le nom d'Anne, ou les Illusions heureuses. Il raconte l'histoire d'Anne, une jeune orpheline aux cheveux roux et aux tâches de rousseur. Elle a une imagination débordante et reste toujours optimiste, ce qu'elle arrive à transmettre aux personnes qui l'entourent. La petite fille doit quand même résister aux piques de ses ennemis à l'école, malgré le soutien de sa meilleure amie Diana.

"The Keepers", la série héritière de 'Making a Murderer", le 19 mai

Mais qui a donc tué Sœur Cathy ? C'est la question que pose la série documentaire The Keepers, dont la saison 1 fait déjà beaucoup parler d'elle. Cinquante ans après le meurtre de Sœur Cathy à Baltimore n'est toujours pas résolu. En compilant images d'archives, témoignages de personnes en relation avec la nonne, la série vous plongez dans une sombre histoire où la corruption et la violence ont réussi mettre en danger en Sœur Cathy. Mais surtout, elle parle d'un sujet tabou : les victimes des abus sexuels.

"War Machine" avec Brad Pitt et Tilda Swinton, le 25 mai

Brad Pitt s'en va-t-en guerre pour Netflix. L'acteur a décroché le rôle principal de ce film diffusé exclusivement sur la plate-forme, en compagnie de Tilda Swinton (Le Monde de Narnia, We Need To Talk About Kevin). Le film est en réalité une adaptation du livre The Operators de Michael Hastings, qui dénonçait les agissements du gouvernement militaire pendant la guerre en Afghanistan. Un film fort dans lequel Brad Pitt incarne le général Dan McMahon (personnage inspiré de Stanley McChrystal) chargé de trouver une nouvelle politique pour les Américains sur le terrain.



La saison 5 de "House of Cards", le 30 mai

Frank et Claire Underwood sont de retour pour une cinquième saison qui s'annonce bien sombre. En témoigne le teaser de cette prochaine slave d'épisodes où le drapeau américain flotte sous un ciel orageux, tandis que des enfants chantent en chœur le serment d’allégeance au drapeau du pays. Que peut-il se passer pour ce couple si ambitieux et prêt à tout pour le pouvoir ? Le suspens est encore total, avant le retour de la saison à la fin du mois, attendu de pied ferme par les téléspectateurs.