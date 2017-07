"Moi, moche et méchant 3" : un nouveau volet drôlissime et inventif

publié le 03/07/2017 à 11:14

Depuis 7 ans maintenant, les films de la saga Moi, moche et méchant et autres Minions ont révolutionné le cinéma d'animation : 2 milliards et demi de dollars de recettes dans le monde, près de 14 millions de spectateurs rien qu'en France. Que les fans se rassurent : Moi, moche et méchant 3 sort en salles mercredi 5 juillet.



On y découvre la suite des aventures de Gru, le plus terrible méchant de l'histoire des méchants, aisé dans sa quête du Mal par les Minions, créatures stupides et irrésistible à la peau jaune et à la salopette bleue.

Gru est finalement passé du côté du Bien, père adoptif de trois adorables fillettes et marié depuis le second volet avec la ravissante espionne Lucy Wilde. Dans ce troisième opus, Gru va faire la connaissance de Dru, son frère jumeau dont il ignorait l'existence.

Gru va-t-il redevenir méchant ?

Le souci c'est que Dru veut continuer à être un méchant alors que Gru ne veut plus : tous deux vont être mis d'accord par Balthazar Bratt, ex-enfant star d'une série télé, qui a fini par croire en son personnage de méchant et, une fois le feuilleton arrêté, est vraiment devenu "Bad". Le tube de Michael Jackson sert d'introduction spectaculaire à Moi moche et méchant 3, dont l'action est très années 1980 visuellement et musicalement. Ce flm est clairement le meilleur de la saga, inventif, drôlissime, émouvant aussi.

> MOI MOCHE ET MECHANT 3 Bande Annonce VF (2017) Minions, Gad Elmaleh

Avec les voix de Gad Elmaleh, Arié Elmaleh et Audrey Lamy

Depuis le début, c'est Gad Elmaleh qui prête sa voix à Gru le gentil méchant, pour jouer son jumeau c'est le propre frère de l'acteur, Arié Elmaleh qui a été choisi : "j'y ai pas immédiatement pensé, car c'est trop évident", avoue Gad Elmaleh. "Comme on a des voix très proches, c'était facile", complète Arié Elmaleh.



Audrey Lamy, elle, retrouve son personnage de Lucy Wilde, épouse et maman en mauvaise posture quand le film démarre : "le personnage a été plus épaissi par rapport au deux, elle a plein de choses à défendre, elle se retrouve sans travail, et se retrouve avec son mari un peu déprimé et va prendre son rôle de maman très à coeur, car elle n'a pas encore trouvé sa place de mère", confie l'actrice.



Évidemment on se marre tout le long, notamment grâce au vrai méchant du film, Balthazard et c'est David Marsais, l'un des humoristes du Palmashow, qui le double en français : "c'était un enfant star qui a grandi, et qui a perdu sa série dans laquelle il tournait, il est resté coincé dans ce personnage de méchant qu'il incarnait, mais on peut aussi se dire que ça représente cette starification qui existe aujourd'hui, ces instants de gloire qu'on peut avoir et qui peuvent retomber dans cette série où tout va très très vite."

Une bande-originale plongée dans les années 1980

Le film baigne dans l'ambiance des années 1980 : c'est vrai pour le look mais aussi la musique. La bande-originale est hallucinante de tubes comme le classique Into the groove signé Madonna en 1985 ou Take on me, le hit des suédois du groupe A-Ha en 1985 également.



Il faut aussi saluer celui qui est à l'origine du carton planétaire de Moi, moche et méchant, Pierre Coffin, d'autant qu'il est français. Il co-réalise ce film, cette fois avec l'américain Kyle Balda. Ce troisième volet sera pourtant le dernier pour lui : "j'ai fait ma trilogie, donc je vais m'arrêter là et aller vers d'autres aventures. J'ai besoin d'autre choses, tout simplemen", a-t-il déclaré au micro de RTL. Moi, moche et méchant 3, est à découvrir au cinéma dès mercredi 5 juillet.