Les Inconnus et Bénureau dans Histoires de Rire

publié le 01/07/2017 à 18:30

Pascal Légitimus est un peu la mémoire des Inconnus, il est aux côtés de Laurent Boyer pour raconter la formidable aventure de ce trio qui a porté l'humour caricature de notre société, au firmament. D'abord 5 issus du Théâtre de Bouvard, il se retrouve rapidement à trois. Devenus les Inconnus à cause d'un différent avec un homme de télévision, leur trio se séparera à cause d'un différent avec leur manager. Une aventure qui ne manque pas d'humour.



Dès ses débuts, Didier Bénureau enchaîne rapidement les seconds rôles au cinéma avec les réalisateurs Diane Kurys, Jean-Marie Poiré, Luigi Comencini, Alain Berbérian, Bertrand Blier, Valérie Lemercier, Bigas Luna, Dominique Farrugia, Artus de Penguern, Claude Chabrol.

Au théâtre, il a joué avec Muriel Robin, Jean-Michel Ribes (Les Brèves de comptoir), Gildas Bourdet (Le roi Victor). Ensuite, il se tourne ensuite vers l’écriture et crée un premier one man show en 1988, puis en 1993, en 1997 et remporte un énorme succès.

Laurent Boyer et Didier Benureau pour Histoires de rire !

Retrouvez Laurent Boyer pour un pur moment de bonheur. Pour vous, il revient sur les carrières des grands humoristes de la scènes française. Rire, joie et bonne humeur rythment ce rendez-vous inédit.

Ce soir Laurent Boyer est avec Pascal Légitimus et Didier Benureau.

> Les Inconnus - Télémagouilles

> L’évêque Travesti DIDIER BENUREAU BOBO

L'équipe de l'émission vous recommande La Grande Muriel Robin dans Histoires de Rire