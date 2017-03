VIDÉO - "Moi, moche et méchant 3" : rencontre avec le frère jumeau de Gru

publié le 15/03/2017 à 11:49

Moi, moche et méchant 3 compte bien surprendre jusqu'au bout. Une nouvelle bande-annonce du film d'animation dévoilée le 14 mars met en scène un tout nouveau personnage, haut en couleurs lui aussi : Dru. Et si son nom ressemble étrangement à celui du "méchant" que tout le monde adore, c'est normal puisque Dru est en réalité le frère jumeau de Gru. Soit deux fois plus de fun pour Steve Carell qui a prêté sa voix aux deux personnages !



Et l'entrée en scène de ce jumeau inconnu est des plus flamboyantes, tout comme l'avait été celle du vilain Balthazar Bratt et ses épaulettes lors d'une précédente bande-annonce. Alors qu'il a été congédié après l'échec de sa précédente mission, Gru a bien du mal à subvenir aux besoins de sa famille, et sombre un peu plus chaque jour dans la dépression, malgré la présence de sa femme Lucy. Mais lorsqu'on lui annonce l'existence d'un frère jumeau, alors il sort de sa torpeur et part à sa rencontre. Mais Dru se révèle être l'opposé de son frère, et la bande-annonce le lui rend bien. Chevelure blonde brillante, tout de blanc vêtu, il se veut charmeur, heureux et surtout, il adore afficher sa réussite à la vue de tous... y compris Gru.

Heureusement, les deux frères se retrouvent sur deux points : l'humour et leur passion pour le mal. Si Gru s'était juré de ne pas redevenir mauvais, il ne va pas résister longtemps à l'alléchante proposition de son jumeau...