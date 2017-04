publié le 28/04/2017 à 10:09

Serez-vous le premier à franchir la ligne d'arrivée ? Le 28 avril, les joueurs pourront de nouveau s'offrir des courses frénétiques sur le mythique jeu Mario Kart de Nintendo qui débarque en Mario Kart 8 Deluxe sur la nouvelle console portable et de salon du géant nippon. Ce sera l'occasion de parties sur l'un des jeux les plus conviviaux de Nintendo avec tous les personnages de l'univers de Mario, sans oublier les fameux pièges que vous pourrez disséminé sur la piste pour faire exploser, tomber ou glisser vos adversaires.



Mario Kart 8 Deluxe est un remaster de la version sortie en 2014 sur Wii U, c'est-à-dire une nouvelle version du jeu avec un graphisme coloré adapté pour la Switch. La console offre en effet une puissance de jeu et d'images qui pourront vous faire voyager depuis votre salon, comme c'est le cas pour Zelda : The Breath of The Wild qui a séduit unanimement le monde entier.

Ce prochain promet donc des courses endiablées, avec tous vos personnages préférés. Mais, quelle sont plus précisément les nouveautés de la version Deluxe ? La rédaction vous en dit plus.

> Mario Kart 8 Deluxe - Bande-annonce vue d'ensemble (Nintendo Switch)

1. Cinq nouveaux personnages dans l'aventure

Pour changer de Mario et la princesse Peach, Nintendo mise sur 5 nouveaux conducteurs dans l'aventure. Il y a Bowser Jr, le fils de Bowser, le grand ennemi de Mario, mais aussi le Roi Boo le fantôme et rival principal de Luigi. Sans oublier Skelerex, un petit dinosaure en squelettes qui a débuté dans Super Mario Bros 3, Mario en or et Les Inklings du jeu de tir à la 3e personne (PFS) Splatoon, sorti en 2015.

2. La plume et Boo pour éviter les pièges

Comment se protéger au maximum des pièges tendus par vos adversaires ? Cette année, vous pourrez utiliser la Plume qui vous permet de faire un bond, afin d'éviter les peaux de bananes et autres colis piégés sur votre route. Attention, elle ne sera utilisable que pendant le mode Bataille. Le second et pas des moindres est Boo, le petit fantôme qui vous permet d'être invisible, invincible et de piquer un objet à l'un des challengers, pour une durée limitée.

3. Le mode Bataille fait son retour

Les batailles de ballons en arènes dans "Mario Kart 8 Deluxe" Crédit : Nintendo

C'est l'un des modes les plus appréciés des joueurs. Vous choisissez vos coureurs et affronte vos adversaires dans une arène sous la forme de mini-jeux comme la Bataille de ballons où chacun a des ballons accrochés à son véhicule qu'il doit garder intact jusqu'à la fin de la partie. Au total il y a quatre nouveaux types de matchs comme le Traque sur piste, qui revient à une course-poursuite, où un joueur essaye d'attraper les autres, le Bobombs à gogo où vous devez envoyer le plus de pièges. Quant à la Bataille de pièces le Capture Soleil, ils étaient tous les deux présents sur les versions précédentes de Mario Kart.

4. Le mode de conduite assistée

Fini les chutes lorsque vous conduisez près d'une falaise ou du vide de l'espace ! Avec le mode de conduite assistée, votre voiture évitera de rouler dangereusement au bord. Une belle aubaine pour les joueurs enfants qui pourront ainsi ne pas perdre du temps après la chute pour être remis sur le circuit, comme c'était le cas sur les précédents jeux.

5. L'arrivée des objets doubles comme "Mario Kart : Double Dash"

Combiner deux objets pour faire tomber deux adversaires est un atout indéniable pour être en tête du circuit. Vous pourrez ainsi avoir deux bonus dans le parcours dès que vous traverserez un carré "magique" : peau de banane et booster, ou bombes et Boo, les possibilités sont multiples, aléatoires pour la suite de votre parcours.

6. Vous pouvez jouer jusqu'à 8 Switchs connectées

Avec son mode sans fil, Mario Kart 8 Deluxe vous permet de jouer avec vos amis sans se battre pour changer de manette. Ce qui veut dire que vous pouvez donc faire une partie avec 8 joueurs. À noter que vous pouvez aussi vous sentir dans la peau d'un pilote avec la manette Joy-Con Wheel, disponible le 28 avril pour la sortie du jeu, en forme de volants.