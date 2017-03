publié le 03/03/2017 à 14:43

Le problème paraît imperceptible au début et, finalement, vient gâcher l'expérience de jeu. Les joueurs et les journalistes ayant pu tester la nouvelle console de Nintendo, la Switch, ont pu rencontrer un problème lorsqu'il joue sur leur télévision. La console ne présente aucun souci de fluidité et de réactivité en mode "portable", c'est-à-dire lorsque vous connectez les petites Joy-Con à gauche et à droite de l'écran tactile. C'est une toute autre histoire lorsque vous voulez jouer depuis votre canapé et profiter des jeux sur l'écran de votre télévision.



La Joy-Con, cette petite manette bleue ou grise qui loge dans la main gauche du joueur et contrôle donc les actions et les mouvements des personnages répond très mal. Nous avons nous-mêmes eu cette mauvaise surprise lors de nos premières heures sur le prometteur The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Les symptômes

Prenons l'exemple de notre dernière partie sur Zelda. Vous poussez le joystick, votre héros, Link, court. Vous arrêtez le mouvement de votre doigt... mais Link continue désespérément sa course tout droit vers un ravin. La chute est létale et vous laissez échapper un juron. Rageant.

Les mouvements sont ralentis, les actions interviennent avec quelques secondes de retard, les manettes relancent la synchronisation en plein jeu... Un problème de signal qui provoque un léger stress et des morts ou dérapages agaçants tant ils sont imputables à une technologie défaillante.



Aux États-Unis, au Japon ou en Europe, nombreux sont les joueurs qui rapportent cette défaillance sur les réseaux sociaux.

The left joycon desynced and Link jumped out a window.



Thankfully, the right joycon let me press buttons in a panic till I found the glider pic.twitter.com/MVbxWihYrp — Lythero (@Lythero) 3 mars 2017

@NintendoFrance Mon Joy Con gauche rencontre beaucoup de problème notamment de direction folle.. Comment régler ça ? — FI 2017 f (@PruvostKevin) 3 mars 2017

Comment résoudre ce problème ?

Après avoir interrogé les communicants chargés du lancement de la Switch, nous pouvons simplement confirmer que Nintendo est "au courant"de ces bugs et opère des "recherches sur la question". Il s'agit pour la firme japonaise d'agir vite avant que les dizaines de meilleurs de joueurs qui vont se ruer ce 3 mars sur la Switch ne soient pas déçus et ne propagent pas plus encore l'idée d'une console à 300 euros défaillante.



Nos confrères d'Eurogamer se sont livrés à une petite expérience. En se tenant à moins d'un mètre de la console, les signaux des deux manettes sont parfaits, mais à chaque pas en arrière la Joy-Con de gauche accuse le coup et affiche des réponses de moins en moins précises.

Expérience démontrant le problème de la Joy-Con gauche Crédit : Eurogamer

Certains joueurs, partageant leurs expériences sur les plateformes Reddit ou NeoGAF, expliquent être venus à bout de ce bug grâce au Patch Day-One (la mise à jour du lancement de la console de Nintendo). Cette mise à jour effectuée avec les Joy-Con bien connectées à la Switch permettrait d'ajuster le tir et de jouer normalement avec fluidité. Il faut donc accrocher les Joy-Con à la Switch, disposer le tout sur le dock de recharge et redémarrer la console. Cette réinitialisation arriverait à bout du dysfonctionnement même si certains joueurs affirment que le problème persisterait malgré cette manipulation.



Nintendo n'a pour l'heure pas communiqué officiellement sur ces difficultés ou émis une mise à jour ou une méthode capable de venir à bout de ce problème pour l’ensemble des consommateurs.