"Alibi.com", la promesse d'un carton au box-office

publié le 13/02/2017 à 11:55

Cette semaine, pari sur un futur carton au box-office pour la comédie Alibi.com qui sort mercredi dans nos salles. Le film est réussi et il porte la marque de Philippe Lacheau et sa bande : celle qui a orchestré les gros succès en 2014 et 2015 de Babysiting 1 et 2 avec 5.5 millions d'entrées au total en France. Cette fois, Lacheau, qui met en scène et joue le rôle principal, a imaginé un vaudeville moderne autour de ces sociétés qui fabriquent des alibis pour fournir des excuses crédibles aux conjoints adultères.



Dans Alibi.com, Philippe Lacheau est Grégory, jeune entrepreneur à la tête d'une société qui conçoit des alibis en béton, un béton qui va un peu se fissurer quand il s'aperçoit que son dernier client n'est autre que le père de sa fiancée. Quiproquo, un mensonge en entraîne d'autres. Tout le monde se retrouve pour un déjeuner assez lunaire.

> ALIBI.COM – Bande-annonce Officielle – Philippe Lacheau (2017)

Philippe Lacheau n'a pas fini de nous faire rire

Dialogues percutants, gags énormes qui déboulent sans prévenir : c'est le label des comédies de Philippe Lacheau avec aussi un formidable sens du casting. Nathalie Baye joue la maman de la fiancée de Gregory et donc l'épouse trompée de Didier Bourdon qui joue le papa. Nathalie Baye est très à l'aise dans ce registre comédie, genre qu'elle ne pratique pas souvent malheureusement.

Comme dans toute bonne comédie, les personnages secondaires ont été soignés. C'est une constante dans les trois films de Philippe Lacheau. Et ce n'est pas fini. Le cinéaste n'a pas l'air déterminé à faire une pause pour savourer son succès, au contraire. "J'écris déjà. Je suis à mon troisième film en trois ans, confie-t-il. Ça fait tellement longtemps que je veux faire ça et j'ai eu tellement de mal à le faire que les idées se sont entassées. Du coup j'ai un stock et c'est pour ça qu'on a pu enchaîner aussi vite. Je suis tellement heureux de faire ça, c'est génial". En attendant ce prochain film, découvrez le 3e, Alibi.com en salles ce mercredi.