publié le 24/03/2017 à 17:00

Ils sont enfin de retour. Hugh Grant, Andrew Lincoln, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson... l'incroyable casting de Love Actually revient vendredi 24 mars, pour le plus grand plaisir des fans de cette formidable comédie romantique sortie en 2003. Encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir ce que sont devenus tous ces personnages, 14 ans plus tard. Une première bande-annonce a été dévoilée jeudi 23 mars, mettant en scène les personnages de Love Actually, sur l'une des mythiques musiques du film.



Love Actually 2 sera un court-métrage de dix minutes toujours réalisé par Richard Curtis, diffusé à l'occasion de la journée caritative du Red Nose Day. Il sera visible sur la chaîne de télévision britannique BBC One ou en streaming sur son site, vendredi 24 mars, à 19 heures, et le 25 mai aux États-Unis, sur NBC. Pour nous autres métropolitains, il faudra attendre la mise en ligne du court-métrage sur Internet, aucune date n'a pour l'instant été annoncée.

Dès sa sortie, le premier long-métrage de Richard Curtis était devenu un comédie culte pour toute une génération grâce à une recette bien dosée. Espérons que cette (courte) suite sera à la haute des attentes des amateurs du premier film. La nostalgie sera évidemment au rendez-vous.

> La bande-annonce de « Red Nose Day Actually » Durée : | Date : 24/03/2017