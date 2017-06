Laurent Lafitte dans A La Bonne Heure avec Stéphane Bern

publié le 14/06/2017 à 12:30

Sept ans après Simon Werner a disparu..., Fabrice Gobert vient de réaliser K.O., un thriller qui se déroule dans le monde de la télévision. Le créateur de la série Les revenants y met notamment en scène Laurent Lafitte dans le rôle principal. Le comédien donne la réplique à Chiara Mastroianni, Pio Marmaï, Zita Hanrot et Clotilde Hesme. Le film sortira en salles le 21 juin prochain.

"K.O." de Fabrice Gobert avec Laurent Lafitte

Synopsis

Antoine Leconte (Laurent Lafitte) est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans son milieu professionnel que dans sa vie privée. Au terme d’une journée particulièrement oppressante, il est plongé dans le coma. À son réveil, plus rien n’est comme avant : Rêve ou réalité ? Complot ? Cauchemar? … Il est K.O.

Découvrez la bande-annonce du film :

> "K.O." Bande Annonce (2017)

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

