publié le 14/06/2017 à 14:25

Dans les airs, dans l'eau et sur terre, Dunkirk (Dunkerque) promet d'être un spectacle grandiose. Trois nouvelles vidéos sont sorties pour annoncer le film, montrant les trois points de vues qu'abordera le long-métrage. Après s'être attaqué au thriller avec Memento ou à la science-fiction avec Inception, Christopher Nolan se lance aujourd'hui dans le film de guerre, s'intéressant à la trop méconnue Bataille de Dunkerque, en 1940.



Dans ces teasers, on retrouve la photographie spectaculaire et les plans grandioses qui ont fait la marque de fabrique du réalisateur de The Dark Knight Rises. Le film au casting de choix (Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Harry Styles) montrera plusieurs points de vue différents et plusieurs temporalités, comme le dévoilent ces trois vidéos de 15 secondes. Trois mots donnent le rythme et la tonalité du long-métrage : "traqué", "cerné" et "pris au piège".

On peut également apercevoir un pilote pleine attaque aérienne, les troupes alliées dans un guet-apens dans les rues de la ville, mais aussi un bateau britannique qui coule après avoir essuyé une frappe ennemie. Si ces images alléchantes donnent envie de se ruer au cinéma, il faudra cependant patienter jusqu'au 19 juillet 2017 pour découvrir Dunkirk dans nos salles.