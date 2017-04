publié le 26/04/2017 à 17:57

"Libérée, délivrée…" Anna, Elsa, Olaf, Kristoff et Sven préparent leur grand retour dans le royaume d'Arendelle. Les studios Disney ont en effet dévoilé mardi 25 avril la date de sortie officielle de La Reine de Neige 2, en même temps que celles de Star Wars 9 (24 mai 2019) et Indiana Jones (10 juillet 2020).



Il faudra cependant encore attendre plusieurs hivers avant de retrouver l'univers glacé et enchanteur tiré du conte de Hans Christian Andersen. La suite de La Reine des neiges sortira le 27 novembre 2019. Soit six ans après le premier dessin animé qui a rapporté pas moins de 1,2 milliards de dollars au box-office. Un véritable phénomène. Le film a également affolé les audiences lors de ses diffusions à la télé.

À la réalisation du deuxième volet, Disney refait confiance au même duo : Chris Buck et Jennifer Lee. Le casting n'a pas été confirmé mais on devrait retrouver, pour la version originale, l'actrice Kristen Bell, qui prête sa voix à Anna, et Idina Menzel qui permet à Elsa d'atteindre des notes irréelles. En mars 2016, Kristen Bell avait révélé au site Collider que l'équipe de La Reine des neiges s'apprêtait à retourner en studio.



Pour faire patienter un peu le public, Disney sortira en décembre 2017 un court-métrage spécial de Noël centré sur le personnage d'Olaf, le bonhomme de neige vivant, doublé par Dany Boon dans la version française.

