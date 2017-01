La série de super-héros mettra l'univers de "Star Wars" à l'honneur en mettant George Lucas au cœur d'un épisode de la saison 2.

Crédit : Uncredited/AP/SIPA George Lucas et Mark Hamill, interprète de Luke Skywalker, en 1976

par Benjamin Pierret publié le 01/01/2017 à 10:00

C'est un voyage dans le temps des plus particuliers que les héros de DC's Legends of Tomorrow s'apprêtent à vivre à la rentrée. La saison 2 de la série CW, actuellement en pose hivernale, reviendra le 24 janvier 2017 avec un épisode qui s'annonce épique : l'équipe de super-héros va rencontrer George Lucas, avant qu'il ne réalise la première trilogie Star Wars et ne co-produise Les Aventuriers de l'arche perdue.



Dans cet épisode, "George Lucas abandonne son école de cinéma", a expliqué le producteur Marc Guggenheim dans les colonnes d'Entertainment Weekly. Un enjeu conséquent pour les personnages de la série, tant le grand cinéaste a été une influence majeure dans les trajectoires de certains d'entre eux : "Ray, qui est devenu ingénieur à cause de Star Wars, et Nate, qui est devenu historien à cause des Aventuriers de l'arche perdue, perdent petit à petit leur savoir parce que ces choses qui les ont encouragés à devenir ce qu'ils sont n'ont pas existé."



C'est l'acteur Matt Angel, déjà vu dans les séries Sweet/Vicious et Grimm, qui incarnera l'illustre réalisateur dans cet épisode dont l'impact sur la série pourrait être majeur : "Soit cet épisode sera celui qui permettra au show de trouver une nouvel élan de folie, soit ce sera celui qui nous fera tous virer." Réponse le 24 janvier.