Sur la colline de Los Angeles, les lettres du panneau "Hollywood" ont été détournées pendant la soirée du réveillon du Nouvel an.

Crédit : Sipa Le panneau "Hollywood" transformé en "Hollyweed" à Los Angeles, 31 décembre 2016

par Ambre Deharo , Avec AFP publié le 02/01/2017 à 00:47

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Los Angeles, ses plages, ses palmiers, son Sunset Boulevard... et son esprit "cool". Dans la nuit du 31 décembre, les lettres du célèbre panneau "Hollywood" sur les hauteurs de la ville se sont transformées, comme par magie, en "Hollyweed". Une façon originale de fêter le réveillon du jour de l'an et par la même occasion l'entrée en vigueur de la législation sur l'usage récréatif du cannabis ? Le 1er janvier, plusieurs photos montraient les deux "o" de "wood" recouverts de drapeaux estampillés du signe "Peace and Love", pour former les lettres "e" et donc le mot "weed". En anglais, ce dernier signifie "herbe", pas celle sur laquelle on se repose, mais bien celle que certains apprécient de fumer.



Selon les propos de la chaîne de télévision locale KCAL, la police a indiqué qu'un ou plusieurs individus étaient sans doute derrière ce détournement loufoque découvert au lendemain du réveillon. Les caméras de sécurité présentes sur le site devraient permettre de les identifier. Cette section de la colline d'Hollywood est connue à travers le monde entier. Elle n'est cependant pas ouverte au public, mais cela ne décourage pas certains d'essayer de s'y rendre. Chaque lettre mesure environ une quinzaine de mètres de haut.

Signe historique

Depuis le 1er janvier 2017, la Californie autorise l'usage récréatif du cannabis, mesure votée par référendum le 8 novembre dernier. Elle rejoint ainsi les États de l'Oregon, de Washington, de l'Alaska, du Colorado mais aussi le district de Columbia. Auparavant, la Californie n'autorisait que l'usage médical du cannabis. Le Los Angeles Times rapporte que le 1er janvier 1976, soit il y a 41 ans, le panneau "Hollywood" avait déjà été détourné en "Hollyweed", lorsque la Californie avait voté l'assouplissement de la législation sur la marijuana.



À l'époque, le responsable était un étudiant des beaux-arts, Danny Finegood. Il avait été récompensé pour son travail artistique. Et avait entrepris de détourner le signe à plusieurs reprises : en avril 1976 lors de la fête de Paques ("Holywood"), et en 1990 afin de protester contre la Guerre du Golfe. Le panneau s'était alors transformé en "Oli War", à traduire par "guerre du pétrole". Le panneau a été érigé sur le mont Lee, dans un quartier nord de la ville de Los Angeles plus communément connu sous le nom de Hollywood Hills, ou collines d'Hollywood, en 1923.