Disney a dégagé plus de 7 milliards de dollars de recettes en 2016

LE CHIFFRE DU JOUR - Grâce aux débuts spectaculaires de "Star Wars : Rogue One", Disney devient le premier studio à dépasser la barre des 7 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros) de recettes annuelles.

Crédit : RTL/SIPA Disney accumule plus de 7 milliards de dollars de recettes annuelles en 2016

par Essia Lakhoua , Avec AFP publié le 30/12/2016 à 12:45

Pour sa deuxième semaine à l'affiche, le nouveau volet de la saga Star Wars, Rogue One: A Star Wars Story, produit par les studios Disney a atteint les 318 millions de dollars (306 millions d'euros) de recettes au box-office américain, selon les chiffres définitifs de la société Exhibitor Relations. Durant le week-end de Noël, le film a accumulé 96.1 millions (92 millions d'euros) de dollars de recettes aux États-Unis et au Canada.



Ces résultats impressionnants ont fait de Disney, le premier studio à passer la barre des 7 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros) de recettes annuelles. Le record était jusque-là détenu par son principal concurrent Universal avec un total de 6,9 milliards de dollars de recettes annuelles.



Les autres productions du groupe, sorties en 2016, ont aussi contribué à ce record. En effet, avant Rogue One il y a eu Zootopie, Captain America : Civil War et Le monde de Dory. Chacun de ces films a amassé plus d'un milliard de dollars au box-office.