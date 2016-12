L'astronaute français Thomas Pasquet a salué la mémoire de la princesse Leia depuis les étoiles.

La princesse Leia a rejoint les étoiles. Et Thomas Pesquet, l'astronaute français le plus en vogue de l'année, a salué la mémoire de l'actrice décédée le 27 décembre, depuis la station spatiale internationale. Il y est en mission depuis novembre dernier, et ce pour 186 jours, en compagnie d'autres astronautes. Le Rouennais décrit son voyage régulièrement via les réseaux sociaux avec des photos, vidéos et des chansons. Et cette fois-ci, il a rendu hommage à Carrie Fisher sur Twitter, avec un montage photo qui n'a pas manqué de faire le tour des étoiles.



La galaxie Star Wars ne se remet toujours pas de la mort de Carrie Fisher. L'actrice est décédée le 27 décembre, à la suite de complications après une crise cardiaque survenue le 23 décembre. Très vite, les fans et les membres du casting Star Wars lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, dont Mark Hamill qui incarne son frère jumeau, Luke Skywalker.



Et au-dessus de nos têtes, l'astronaute Thomas Pesquet a fait de même avec un montage photo de l'actrice, accolé à sa collègue Peggy Whitson, astronaute et chercheuse en biochimie américaine. "Carrie Fisher a incarné une princesse tout sauf passive et avec du courage à revendre. On a besoin de + de personnages féminins de ce type !", a-t-il écrit. Un message fort.