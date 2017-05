"Get Out" et "Braquage à l'ancienne" sont dans les sorties cinéma de la semaine

publié le 03/05/2017 à 10:40

Généralement, les deux semaines qui précèdent le Festival de Cannes sont relativement calmes sur les écrans mais il y a tout de même 12 nouveaux films à l'affiche dont le thriller Get Out. Une jeune femme, blanche, décide de présenter son fiancé noir à sa famille, laquelle n'est pas prévenue de la couleur de peau du jeune homme. C'est l'occasion d'un week-end dans une magnifique propriété perdue dans les bois.



Au début tout va bien, les parents de la fiancée sont de gentils démocrates qui auraient bien voté Obama une troisième fois mais, petit à petit, Chris le fiancé remarque quelques petites choses qui ne vont pas, notamment ces deux domestiques noirs, qui ont l'air un peu à côté de leurs pompes. Et quand débarquent les amis des parents pour une fête annuelle, on sait que ça va vraiment déraper.



Get Out, traduction "Tire-to"i, est un film de terreur comme on n'en a pas vu depuis longtemps : une sorte de Devine qui vient dîner mais 50 ans pile après le très propret classique avec Sidney Poitier. Or on ne peut pas dire que le sort des noirs américains se soit vraiment amélioré sur le fond. Get out c'est un suspens haletant, violent, dérangeant et dont l'humour noir forcément ponctue sans cesse ce cauchemar mené sans répit.

Un film catastrophe

Au rayon sensations fortes aussi On l'appelle Jeeg Robot de l'italien Gabrielle Mainetti, l'histoire d'un petit malfrat contaminé par des déchets radioactifs et qui va développer des super-pouvoirs, décidant de les mettre au service du crime, jusqu'au moment où il sauve une jeune fille des griffes d'un vrai méchant. On est entre le manga et les comic-books de super-héros : c'est violent, coloré, rythmé, dérangeant et fascinant, bref ça mérite le coup d’œil mais attention, le film interdit aux moins de 12 ans !

Un autre film à découvrir ce 3 mai est Tunnel du coréen Kim Seong Houn. C’est un film catastrophe, film de survie, film de suspens. Un commercial roule dans sa voiture quelque part en Corée du Sud. Il vient de conclure une belle commande au téléphone, il interrompt sa conversation car il entre dans un tunnel récemment construit sous une montagne et là.



L'édifice s'effondre brutalement, ensevelissant l'automobiliste sous des tonnes de rochers et de béton. Notre héros survit, parvient à joindre les secours et commence alors une course contre la montre pour le sortir de là. 35 jours vont passer entre espoir, désespoir, éboulement, découverte d'autres survivants, découragement des autorités et femme du disparu. C'est très classique mais aussi très prenant avec un message bien senti aux chaînes d'info en continu et à leur acharnement à mettre en scène le feuilleton du sauvetage.

Deux légendes du cinéma dans un braquage

Un autre film à découvrir en salles est Braquage à l'ancienne dans lequel Morgan Freeman et Michael Caine n'ajouteront pas grand chose à leur légende, si ce n'est un gentil cabotinage en compagnie d'un autre papy d'Hollywood, Alan Arkin. Trois octogénaires qui ont vu leurs retraites évaporées vont décider de cambrioler la banque qui les a ruinés. Voilà, rien de plus, rien de moins : ça se regarde avec plaisir, ça s'oublie sans souci.



Enfin En amont du fleuve, un film belge de Marion Hansen. Une histoire de famille qui se regarde au fil des magnifiques paysages de la Croatie. C'est là, sur un fleuve serpentant entre la montagne et la mer que deux demi frères, réunis par un courrier de notaire, vont partir à la recherche d'un père qu'ils ont peu ou pas connu et qui a été retrouvé mort dans des circonstances étranges. Ces deux hommes qui ne se connaissaient pas avant vont essayer rattraper le temps perdu sur ce petit bateau.



Le voyage évidemment va les rapprocher et leur faire découvrir qui était vraiment ce père absent. Il y a une économie des mots, une beauté de l'image, une performance très sobre et très juste du tandem Gourmet-Lopez. En amont du fleuve est la jolie surprise de ce 3 mai au cinéma.