Les Obama achèvent leurs vacances en Polynésie française

publié le 19/04/2017 à 06:29

Depuis la mi-mars, les Obama étaient en Polynésie française. Rien de très surprenant. Il ne faut jamais oublier que Barack Obama est un enfant du Pacifique : il est né et a grandi à Hawaï, au milieu de l’océan. Quand il était président, il y retournait chaque hiver, à Noël. C’est là, sous les cocotiers, au bord de l’eau, loin du continent, qu'il s'est ressourcé. Il est donc très naturel qu'il ait choisi avec son épouse Michelle de s'échapper dans les plus belles îles et les plus belles eaux du monde.



Les Obama sont arrivés il y a un mois à Tetiaroa, un atoll de 6 kilomètres composé de treize îles. C'est là qu’a vécu pendant vingt ans Marlon Brando ; il avait eu un coup de cœur lors du tournage des Révoltés du Bounty. Et avant lui la dynastie royale polynésienne y résidait souvent. C'est donc un endroit apprécié depuis longtemps par les puissants.

Le couple a travaillé sur ses livres

Pendant ces vacances en Polynésie, les Obama ont commencé à travailler sur leurs livres respectifs pour lesquels ils doivent recevoir une avance de 65 millions de dollars. Il va falloir que ca se vende, donc ils travaillent. D'autant que Barack Obama est aussi un homme de lettres. Il s’est fait un nom, avant d’être reconnu comme homme politique, en racontant son histoire, l'histoire de sa famille dans un livre. Donc il attache une importance particulière à cet ouvrage. Michelle Obama aussi, car il y a beaucoup de spéculations autour d'elle. Elle est très populaire. Est-ce qu’elle va se lancer en politique ? Elle jure que non. Mais sa voix compte et continuera à compter. D'où l’importance de ces livres.

Durant les derniers jours de leur séjour, ils se sont échappés pour une escapade VIP sur le yacht du milliardaire David Geffen. Son nom ne vous dit peut être pas grand chose, mais il est assez célèbre outre-Atlantique. C’est l’un des créateurs des studios Dreamworks. Il possède un bateau de 140 mètres de long. Valeur à l'achat : près de 600 millions de dollars. Il a convié pour cette balade polynésienne, lors du week-end de Pâques, les Obama, Bruce Springsteen, l'acteur le plus respecté de Hollywood Tom Hanks, la papesse de la télévision américaine Oprah Winfrey, amie de l’ancien couple présidentiel depuis leurs années à Chicago.