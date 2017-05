publié le 02/05/2017 à 04:31

Netflix a préparé un programme particulièrement pour ses abonnés au mois de mai, avec comme pièce maîtresse le retour du plus célèbre des feuilletons politiques : House of Cards. Frank et Claire Underwood sont de retour pour une cinquième saison qui s'annonce plus que sombre. Après un premier teaser où le drapeau américain flotte sous un ciel orageux, tandis que des enfants chantent en chœur le serment d’allégeance, Netflix a sort une nouvelle bande-annonce le 1er mai.



"Le peuple américain ne sait pas ce qui est bon pour lui... Moi, je le sais", lance un Franck Underwood qui s’annonce plus cynique et manipulateur que jamais. Dans ces images, on aperçoit à plusieurs reprises son personnage avec les cheveux blanchis, ce qui laisse à penser qu’une ellipse pourrait avoir lieu entre cette cinquième saison et la précédente.

Son épouse, Claire apparaît encore plus torturée que dans la quatrième saison. Pour les amoureux de la saga House of Cards, il faudra se montrer patient. Si la sortie de la cinquième saison était initialement prévue pour le 21 janvier dernier, elle ne sera disponible qu’à partir du 30 mai prochain.