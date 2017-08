"Game of Thrones" : qui va mourir dans les prochains épisodes ?

Daenerys depuis Peyredragon dans l'épisode 2 de la saison 7 de "Game of Thrones"

publié le 03/08/2017 à 16:12

C'est la question qui inquiète et obsède à chaque début d'épisode de Game of Thrones : qui de Daenerys, Jon Snow ou de la fratrie Lannister va bien pouvoir passer l'arme à gauche ? Milan Janosov est peut-être le seul à avoir la réponse.



Ce docteur en théorie des réseaux a élaboré un algorithme pouvant prédire quel serait le prochain protagoniste de la série à y passer, avant de détailler son processus dans un rapport publié le 8 juillet dernier, avant que la septième saison ne débute. Le chercheur a ainsi compilé des fichiers de sous-titres afin de cartographier les "interactions sociales" entre les différents personnages. Plus le lien est épais, plus les personnages ont eu des interactions.

Après de nombreux calculs, ce chercheur s'est ainsi intéressé au profil de 61 personnages de Game of Thrones morts au cours de la série, afin de faire un lien entre leur position dans le réseau établi et leur probabilité de survie. Dans 72,3% des cas, l'un peut permettre de prédire l'autre et la corrélation s'avère donc "fiable".

Un classement à prendre à la légère

Il a ensuite fallu essayer cet algorithme sur les personnages qui sont toujours vivants à la fin de la sixième saison. Tyene, fille d'Ellaria Sand, serait ainsi la serait la prochaine sur la liste suivie de Daenerys Targaryen puis de son fidèle soldat Ver Gris. De leur côté, Tormund, Jorah Mormont et Theon Greyjoy seraient sauvés, apparaissant en fin de liste. Jon Snow et Tyrion semblent également saufs, tout comme Cersei Lannister et Peter Baelish. Attention, ce qui suit contient des spoilers sur la saison 7.

Si Tyene semble en effet la prochaine à succomber à Cersei et son terrible poison, notons que la mort d'Olenna Tyrell dans l'épisode 3 n'a pas été prévu par l'algorithme. Obara Sand, empalée dans l'épisode 2, apparaît quant à elle en fin de classement (le programme suggérait donc qu'elle allait survivre).



On imagine également difficilement la Mère des Dragons mourir avant la fin de la saison, étant en pleine conquête de Westeros. Cet algorithme est donc à prendre à la légère : le sort des personnages de la série ne dépend pas de calculs, mais bel et bien des créateurs de la série. Il faudra patienter jusqu'à la fin de la série pour découvrir si ce projet s'est avéré exact ou complètement erroné.