publié le 14/08/2017 à 20:34

Nouveau rebondissement dans l'affaire du piratage des épisodes de Game of Thrones. Quatre personnes ont été arrêtées en Inde pour avoir fait fuiter l'épisode 4 de la série, avant qu'il ne soit diffusé dans le pays, a indiqué une source policière. Cette fuite avait eu lieu au moment où la chaîne américaine HBO était victime d'une importante attaque de pirates informatiques, qui menaçaient de diffuser des scripts et des épisodes de plusieurs de leurs séries.



Au cours de l'enquête, quatre individus ont été arrêtés pour publication non autorisée du quatrième épisode de la septième saison, selon Akbar Pathan, commissaire adjoint de la police. Accusés d'abus de confiance criminel et d'infractions informatiques, ils seront gardés en détention jusqu'au 21 août, pour les besoins de l'enquête.

Des médias locaux rapportent que les quatre individus seraient salariés d'une entreprise responsable du stockage et du traitement des épisodes pour une application à Bombay. Ces personnes posséderaient les qualifications nécessaires pour avoir accès aux épisodes. L'enquête poursuit actuellement son cours alors que la saison 7 de Game of Thrones s'achève le 28 août.