C'est un nouveau projet pour Kit Harington. L'interprète mondialement connu de Jon Snow, un des héros emblématiques de Game of Thrones, a rejoint le casting d'une série historique. Selon Radiotimes, qui a dévoilé l'information, il sera au côté de Liv Tyler dans cette aventure, intitulée Gunpowder. Elle se déroulera en 1605 et reviendra sur la Conspiration des poudres, un attentat raté, mais marquant du début du XVIIe siècle en Angleterre. Kit Harington interprétera Robert Catesby, la tête pensante de l'attaque, qui est d'ailleurs son ancêtre.



Liv Tyler de son côté interprétera Anne Vaux, la cousine de Robert Catesby, qui s'inquiète des plans de son cousin contre la couronne. L'acteur Mark Gatiss (de la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch) sera aussi de la partie dans le rôle de Robert Cecil, le bras droit du roi Jacques Ier. On ne sait pas qui incarnera Guy Fawkes, l'homme connu de l'attentat manqué. C'est lui qui devait garder les explosifs avant l'attaque, mais une lettre anonyme dénonce le complot et il est arrêté puis saute de l'échafaud pendant sa pendaison et se rompt le cou. Depuis en Angleterre, on célèbre la Guy Fawkes Night, en souvenir de cet empêchement d'attentat. Quant à Guy Fawkes, il est devenu l'un des symboles de la défense des libertés.

Gunpowder n'a pas encore de date de sortie, mais la production des trois épisodes devrait débuter dès la fin du mois. Ils seront les seuls épisodes de 60 minutes de cette prochaine série de la BBC réalisée par Jake Blakeson.