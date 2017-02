publié le 24/02/2017 à 00:07

Vous l'avez connu comme Margaery Tyrell dans Game of Thrones, préparez-vous à entendre Natalie Dorner dans Mass Effect : Andromeda. Dans un nouvel extrait du prochain volet du space opera sur consoles, la jeune femme explique qu'elle prête sa voix Dr Lexi T'Perno. C'est le premier personnage que les joueurs découvriront dans la peau de leur héros, qui se réveille après un long sommeil cryonégique. Le docteur l'accompagnera dans tous les briefings qui suivront pour lui permettre de se remettre en bonne santé, avant le début de sa mission.



Attendu le 23 mars prochain sur PS4, Xbox One et PC, Mass Effect : Andromeda plongera les joueurs dans une nouvelle aventure intergalactique. Le commandant Shepard, personnage emblématique des précédents volets a laissé sa place au commandant Ryder, qu'on découvre plus en détails dans cette nouvelle vidéo du jeu de BioWare.