publié le 10/03/2017 à 04:36

Tout le monde l'attendait... HBO a enfin dévoilé le trailer de la nouvelle saison de la série Game of Throne, mais également sa date de diffusion. Après un tournage repoussé pour des questions météorologiques, la saison 7 sera enfin diffusée le 16 juillet prochain sur HBO. Contrairement aux autres saisons qui comptaient dix épisodes, la saison de #GoTS7 n'en comptabilisera que sept.



Un premier teaser accompagne cette annonce : bien qu'il ne dévoile pas les images de la nouvelle saison, il revient sur les événements marquants de toute l'histoire de Wasteros. Dans ce trailer mystique et très sombre, on y voit des statues de trois dragons, qui sont le symbole de Daenerys affronter celle d'un cerf, avant de toutes tomber en morceaux pour laisser la place à un œil très bleu, symbolisant les Marcheurs Blancs. On peut ainsi comprendre que si la bataille pour le Trône de Fer continuera de plus belle lors de la saison 7, la plus grande menace reste celle des Marcheurs Blancs.

Dans ce tease on y entend également la voix de plusieurs personnages centraux de la série. Pour commencer, Daenerys chuchote "Je savais quel genre de personne était mon père, ce qu'il a fait. Je connais le Roi Fou et son nom.". En écho, une voix masculine crie : "Brûlez-les tous. Tuez tous les Targaryen". On entend aussi Cersei susurrer : "Tous ceux qui ne font pas partie de notre famille sont nos ennemis", puis un homme affirme : "Je déclare Cersei de la maison des Lannister protectrice des Sept Royaumes". Un trailer palpitant qui promet d'être au rendez-vous le 16 juillet prochain.

> Game of Thrones Season 7 "Premiere Date" Teaser (HD)