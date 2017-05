publié le 19/05/2017 à 11:33

C'est un joli mariage entre cinéma et musique qui a marqué la Croisette le 18 mai au soir dans la sélection Un Certain Regard avec en ouverture Barbara, long-métrage réalisé par Mathieu Amalric, avec Jeanne Balibar, dans le rôle de Barbara par actrice interposée, puisqu'elle joue une comédienne qui s'apprête à incarner la chanteuse Barbara. Mais le résultat est là : Jeanne Balibar est Barbara.



Elle nous plonge dans une délicieuse ivresse : on ne sait plus qui est qui. La ressemblance est étourdissante de finesse, de justesse, jusque dans le chant. Et la réalisation très esthétique de Mathieu Amalric nous entraîne dans un jeu de miroirs fascinant entre hologrammes, images d'archives et incarnation.

Je n'ai jamais cherché à travailler comme une imitatrice. Jeanne Balibar Partager la citation





Le réalisateur et son actrice ne tombent pas dans les pièges du biopic, ils proposent plutôt des variations autour de Barbara. "J'étais sûre que je trouverais cet amusement là. C'est une femme qui s'est laissée enivrée. Je n'ai jamais cherché à travailler comme une imitatrice", confie Jeanne Balibar. L'actrice, filmée par Mathieu Amalric, a vraiment trouvé Barbara. Elle parvient à montrer une artiste cocasse, virevoltante, rock'n'roll, ce qu'elle était aussi. Le film n'est pas triste une seconde, pas noir du tout. Sortie en salles le 6 septembre, un mois et demi avant les 20 ans de la disparition de la chanteuse.



> Barbara - Bande-annonce

Julianne Moore vedette de "Wonderstruck" de Todd Haynes

Côté compétition officielle, Julianne Moore a fait l'événement le 18 mai sur la Croisette. L'actrice américaine, oscarisée, est venue présenter Wonderstruk de l'américain Todd Haynes, le réalisateur qui avait fait sensation il y a deux ans avec le film Carol. Cette fois, il s'intéresse à la quête de deux enfants, partis à New York sur les traces, l'un de son père dans les années 70, l'autre de sa mère dans les années 20, une maman actrice jouée par Julianne Moore. Une mise en scène spectaculaire, mais un peu fatigante qui nous tient éloigné des personnages alors qu'on devrait être bouleversé.



Julianne Moore y joue un double personnage : une comédienne du cinéma muet, puis sa fille, sourde et muette : la star a donc dû apprendre le langage des signes. "Ce qui m'a passionné c'est la réflexion sur comment communiquer et comment notre corps et nos mains s'adaptent-ils sans prononcer un mot d'anglais. En tant qu'être humain, tout vous pousse à communiquer avec les autres", a expliqué l'actrice au micro de RTL.

"Okja" et "La lune de Jupiter" au programme du 19 mai

> Okja | Official Trailer [HD] | Netflix

Pour ce deuxième jour du Festival, l'un des deux long-métrages présentés par Netflix est en salles : Okja du sud-coréen Bong Joon Ho, une histoire qui flirte avec le fantastique sur un fond de grosse créature animale. Et puis second film en compétition ce vendredi : La Lune de Jupiter du hongrois Kornel Mundruzzo : là aussi un scénario à la fois fantastique et social à propos d'un migrant qui se découvre le pouvoir de voler dans les airs.



