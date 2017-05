publié le 18/05/2017 à 20:59

Le 70e Festival de Cannes bat son plein au lendemain de sa cérémonie d'ouverture. Pour l'un des premiers photocall de cette saison, les acteurs et actrices de Wonderstruck (Le Musée des merveilles en français) de Todd Haynes (Carol, Velvet Goldmine) ont posé devant les photographes.



Julianne Moore, qui a déjà tourné dans de nombreux films de Todd Haynes comme Loin du Paradis et Michelle Williams ont illuminé la Croisette, tandis que le jeune Jaden Michael (Paterson de Jim Jarmusch) s'est amusé avec les photographes avec des pauses de plus en plus acrobatiques au fil de la séance..



Wonderstruck fait partie des 19 films de la compétition officielle du 70e Festival de Cannes. Todd Haynes raconte avec ce long-métrage l'histoire de deux enfants Ben (Oakes Fegley de Peter et Elliott le dragon) et Rose (Millicent Simmonds) dans deux époques distinctes.

Ben part à la recherche de son père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, jeune fille sourde rêve de rencontrer son idole Liliane Mayhew (Julianne Moore). Leurs deux quêtes vont les mener à New-York. Le film est prévu dans les cinémas le 15 novembre prochain. En attendant, il aura peut-être remporté la Palme d'or.



> Wonderstruck – Trailer 2017