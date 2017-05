publié le 19/05/2017 à 09:25

Faut-il récompenser à Cannes uniquement les films qui sortent en salles ? Le géant du streaming Netflix présente cette année deux films en compétition officielle (Okja et The Meyerowiitz Stories), mais il ne compte pas du tout les projeter en salles. Autrement dit, il entend les réserver à ses seuls abonnés. Du coup, les exploitants français hurlent, et le Festival cherche à trouver une issue. La polémique qui a précédé la 70e édition de la grande fête du cinéma a connu un nouveau rebondissement à l'occasion de la conférence de presse du jury, mercredi 17 mai. "Ce serait un énorme paradoxe que la Palme d'or ou un autre prix décerné à un film ne puisse pas être vu en salles", a déclaré son président, le réalisateur espagnol Pedro Almodovar.



Pour Alexis Dantec, économiste et dirigeant de la Sofica Cofinova (fonds d'investissement dans le cinéma), les deux films en question "aujourd'hui ne sont pas obligés de sortir en salles" pour être primés. Il indique que le Festival a changé son règlement pour l'année prochaine : les films présentés par Netflix devront sortir en salles.