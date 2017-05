Nicole Kidman et Yorgos Lanthimos

publié le 22/05/2017

Nouvelle pluie de stars sur la Croisette ! Pour cette nouvelle journée du Festival de Cannes, deux actrices ont fait sensation lors des traditionnels photocall. Isabelle Huppert, récompensée dans le monde entier pour son rôle dans Elle de Paul Verhoeven, défend pour ce 70e Festival, Happy End de Michael Haneke (qui a déjà remporté deux fois la Palme d'or avec Amour et Le ruban blanc). Elle est au côté de Jean-Louis Trintignant et Mathieu Kassovitz.



Quant à Nicole Kidman, elle est en compétition pour Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos (The Lobster) avec Colin Farrell, avec qui elle partage aussi l'affiche du film Les Proies de Sofia Coppola en lice pour la Palme d'or. Dans Mise à mort du cerf sacré, elle incarne une mère de famille Anna, dont la vie va être bouleversée par l'arrivée d'un jeune garçon, protégé de son mari (Colin Farrell), dans le foyer. Seulement, cet enfant va pousser le père de famille à commettre l'irréparable.

Pour Happy End, Michael Haneke dresse une satire sociale avec une famille de bourgeois qui discutent, entre autres, de la crise des migrants à Calais. Un an après le succès de Elle, Isabelle Huppert est donc de retour sur la Croisette. Reste à savoir si elle pourrait ajouter un nouveau prix à sa collection... Rendez-vous le 28 mai pour le découvrir.