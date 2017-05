Pamela Anderson, méconnaissable au Festival de Cannes

publié le 22/05/2017 à 12:58

Changement de look radical pour Pamela Anderson. L'héroïne de la série culte Alerte à Malibu a attiré tous les regards samedi 20 mai, lors de la montée des marches pour la projection de 120 battements par minute, le film de Robin Campillo, en compétition au Festival de Cannes.



Si dans l'imaginaire collectif, l'actrice canadienne reste une blonde pulpeuse en maillot rouge, elle est apparue radieuse et complètement métamorphosée sur la Croisette. Les photographes ont dû s'y prendre à deux fois pour la reconnaître. La comédienne est arrivée sur le tapis rouge les cheveux gominés et plaqués en arrière, le reste de sa longue chevelure lui tombant dans le dos. Cette icône des années 1990 portait également une tenue de soirée longue et sobre, signée Vivienne Westwood. Côté maquillage, la star a misé sur la retenue : elle a opté pour un maquillage nude tout en simplicité, qui illumine visage.

Avec ce nouveau style, Pamela Anderson n'a pas manqué de faire jaser la Croisette. Pourtant, l'actrice reste aujourd'hui éloignée des plateaux de cinéma et des projecteurs, préférant se consacrer à la défense de la cause animale. Elle sera tout de même de retour sur grand écran en juin dans l'adaptation au cinéma de la série qui l'a rendu célèbre.