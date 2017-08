publié le 03/08/2017 à 17:20

Vingt-cinq ans après sa sortie, Le Roi Lion s'offre une deuxième jeunesse au cinéma. Après La Belle et la Bête et Cendrillon, Disney poursuit sa stratégie jusque-là payante de réadapter ses classiques en live-action. Pour ce nouveau projet racontant les aventures du lion Simba, les studios américains ont fait appel à Jon Favreau, qui avait œuvré avec succès sur Le Livre de la Jungle.



Le long-métrage mêlera ainsi prises de vues réelles et images de synthèse avec des acteurs au casting. Le Roi Lion étant l'un des grands dessins animés de la firme américaine dans les années 1990, le casting de ce long-métrage inspire bien évidemment la curiosité. C'est ainsi que de nombreuses rumeurs entourent le projet et ses interprètes.

Dernier murmure en date : Beyoncé serait actuellement en négociation pour apparaître dans le film. Elle porterait alors une double casquette : elle doublerait Nala, l'amoureuse de Simba et pourrait également signer la BO du remake. Si la participation de QueenB n'est pour le moment pas officielle, la production a déjà confirmé une partie du juteux casting qui compose Le Roi Lion.

Donald Glover sera Simba

Les adeptes de Community connaissent bien son visage, puisqu'il incarnait l'hilarant Troy dans la série de la NBC. Les autres le connaissent sous un autre nom, Childish Gambino, un rappeur et chanteur à succès aux États-Unis. Donald Glover est un nom à retenir, car il est tranquillement en train de se frayer un chemin à Hollywood. L'acteur de 33 ans jouera Lando Calrissian, le compagnon d'Han Solo dans le spin-off qui lui est dédié, et prêtera ses traits et sa voix à Simba dans l'adaptation live.

Donald Glover interprète Simba Crédit : Montage RTLnet

James Earl Jones sera Mufasa

C'est un retour aux sources pour le grand James Earl Jones, qui incarnait déjà Mufasa dans le dessin animé de 1994. L'acteur de légende est connu notamment pour sa voix, devenue depuis celle du père de Simba mais aussi de Dark Vador. Il retrouvera ainsi l'univers du Roi Lion et reprendra son rôle de roi de la savane pour le film de Jon Favreau.

James Earl Jones reprend le rôle de Mufasa Crédit : Montage RTLnet

Seth Rogen et Billy Eichner pour Timon et Pumbaa

Il fallait choisir le bon duo pour incarner la célèbre mangouste et son ami le phacochère, dont la devise est le fameux "Hakuna Matata". Les studios Disney ont choisi le comédien américain Billy Eichner pour prêter sa voix à Timon. Méconnu en France, il a joué dans la sixième saison de la série Parks and Recreation avant de rejoindre le casting de Nos Pires Voisins 2.

Timon est joué par Billy Eichner Crédit : Montage RTLnet

Pour le rôle de l'attachant Pumbaa, les studios ont misé sur le roi de la comédie Seth Rogen, habitué aux comédies grasses et décalées : on lui doit Nos Pires Voisins, C'est la fin ou encore le controversé Sausage Party. Il a également tenu les premiers rôles dans En cloque, mode d'emploi et The Green Hornet. C'est également un habitué de doublage, ayant endossé les rôles de Maître Mante dans Kung Fu Panda ou de Paul dans le film du même nom.

Pumbaa est interprété par Seth Rogen Crédit : Montage RTLnet

John Oliver devrait incarner Zazu

Le plus anglais des présentateurs de talk-show américains devrait prêter sa voix à l'intendant plumé du roi de la savane. Depuis 2014, John Oliver présente chaque semaine le Last Week Tonight sur la chaîne HBO. Son nom avait circulé en France lorsqu'il avait résumé l'élection présidentielle française avec beaucoup d'humour.

Zazu devrait être joué par John Oliver Crédit : Montage RTLnet

Qui pour incarner Scar ?

Beyoncé n'est pas la seule à faire l'objet de rumeurs. Pendant un temps, Hugh Jackman était pressenti pour incarner le grand méchant du dessin animé. Mais rien n'a été officialisé pour l'heure. Depuis, c'est le nom de Chiwetel Ejiofor qui circule : l'acteur nominé aux Oscars pour sa performance dans 12 years a slave serait en pourparlers avec la production, rapporte le site The Wrap. Il succédera ainsi à Jeremy Irons, mythique voix du lion scarifié.