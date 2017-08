VIDÉO - "In A Heartbeat", film a-do-rable sur un garçon qui en aime un autre

publié le 01/08/2017 à 17:01

Préparez un mouchoir avant de regarder In A Heartbeat (En un battement de cœur). Ce court métrage de 4 minutes réalisés par Beth David et Esteban Bravo réussit une prouesse. Il est techniquement impeccable et emploie une technique d'animation qui n'a rien à envier des grands Pixar ou Disney. Il provoque le rire, la peur, les larmes et toute une palette d'émotions en un temps record. Et il ose.



In A Heartbeat conte l'histoire d'un garçon, Sherwin, désespérément amoureux de Jonathan, un camarade de classe. Il l'observe au lointain mais se refuse à l'approcher. Il n'est jamais évident de faire une déclaration d'amour au milieu d'une cour de récréation, encore moins si votre amoureux partage le même genre.

Timidité, peur de la persécution, coming-out... Ces craintes sont balayées par le cœur du jeune amoureux qui saute littéralement de sa poitrine pour courir après ce camarade brun aux cheveux si soyeux. On vous laisse découvrir la suite de cette histoire au charme fou (et prenez vraiment un mouchoir).



Préparé dans le Ringling College of Art avec 14.000 dollars de crowdfunding collectés via Kickstarter, le film diffusé sur YouTube le 31 juillet 2017 comptait plus de 2 millions de vues en moins de 24 heures. Il concourra aussi dans de nombreux festivals.