17/01/2017

Deadpool sera-t-il le prochain film de super-héros aux Oscars, 9 ans après The Dark Knight ? C'est bien ce qui se passe à Hollywood et plus précisément dans les syndicats des scénaristes et des producteurs. Ces deux guildes sélectionnent les films qui peuvent ensuite être nommés aux Oscars. Une sorte de première étape avant les annonces officielles des candidats aux statuettes. Cette année, Deadpool de Tim Miller serait donc pressenti pour entrer dans la course.



Le film de Tim Miller qui décoince l'univers des super-héros avec son personnage trash, drôle et complètement barré est donc pressenti pour se retrouver dans l'une des catégories des Oscars. C'est le 24 janvier que la réponse officielle sera dévoilée. En attendant, Ryan Reynolds, l'acteur principal du film, a réalisé un clip hilarant pour convaincre l'Académie de nommer Deadpool cette année. Avec la verve acide qui fait le succès de l'anti-héros, il vante la production du film et du travail colossal qui l'entoure.



Il ne reste plus qu'à espérer que les Oscars retiennent le long-métrage de Tim Miller et le récompensent ! Deadpool était nommé pour deux prix aux Golden Globes, mais il est reparti bredouille. Il n'empêche que le changement a l'air de s'opérer dans les grandes cérémonies, qui ont trop souvent boudé les séries et films de super-héros.