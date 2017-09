Game of Thrones : plusieurs fins seront tournées pour éviter les fuites

publié le 14/09/2017 à 04:53

Game of Thrones et HBO ne comptent pas se faire avoir de nouveau par des hackers. Après les déboires de la diffusion de la saison 7 de la série, pendant laquelle plusieurs épisodes ont fuité, la chaîne et la production entendent préserver, le mieux possible, le suspens jusqu'aux dernières secondes de la saison 8, la dernière de la série à succès. Aussi vont-ils avoir recours à la ruse, une tactique qui a fait ses preuves à l'écran au fil des saisons, pour ne pas voir exposée la fin du show avant l'heure venue.



Le directeur des programmes de HBO, Casey Bloys, a ainsi déclaré mercredi lors d'une visite au Moravian College en Pennsylvanie que la chaîne tournerait donc plusieurs fins possibles de la série. "Je connais la série, ils vont tourner plusieurs versions de la fin afin que personne ne sache réellement ce qu'il va se passer", a ainsi déclaré Casey Bloys dans des propos initialement rapportés par The Morning Call.

Patience, le maître mot

"Il est indispensable d'avoir recours à ce genre de technique lorsqu'une série dure", a-t-il expliqué. "Parce que quand vous tournez quelque chose, les gens savent. Donc là, ils vont tourner plusieurs versions de sorte à ce que personne n'ait de réponse définitive jusqu'à la toute fin", a-t-il ajouté. La technique a déjà été employée par les producteurs de la série, et est assez répandue dans le secteur. La chaîne AMC avait eu recours à ce procédé sur les séries The Walking Dead, et Breaking Bad. HBO en avait fait de même afin de ne rien laisser filtrer sur la fin de la série Les Soprano.

Selon les informations du Hollywood Reporter, le tournage de la série 8 de Game of Thrones devrait débuter courant octobre, et pourrait ne s'achever qu'en août prochain, pour une diffusion en 2019.